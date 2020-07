El exconcejal y exdiputado por Ganemos, Gabriel de la Mora, acaba de anunciar que recurrirá la sentencia que le condenó por calumnias a dos policías nacionales por una intervención en el barrio del Carmen, a los que llegó a acusar de torturadores. La sentencia, que la Audiencia Provincial de Salamanca ratificó en el primer trimestre del año, impuso a De la Mora 15 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (6.750 euros en total), además de una indemnización de 6.000 euros a los dos agentes. De la Mora presentará próximamente el recurso en casación ante el Tribunal Supremo.

El dictamen de la Audiencia Provincial recuerda que De la Mora publica los comentarios "con la sola versión del otro condenado, sin más averiguaciones, presumiendo culpa y responsabilidad en los agentes policiales". Además, le afea que, como abogado de profesión, no aplique "el principio sagrado democrático y derecho humano fundamental de la presunción de inocencia".

LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA PIDIÓ SU DIMISIÓN TRAS INSISTIR EN EL "DESPRESTIGIO DE LA LABOR POLICIAL"

La Confederación Española de Policía pidió en febrero del año pasado la dimisión del concejal tras insistir a través de Facebook en el "desprestigio de la labor policial", tal y como denuncia la organización policial en un escrito presentado ante el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Tras conocerse la sentencia que condenaba al edil por usar expresiones "injuriosas" contra la actuación de los policías, De la Mora se jactó a través de las redes sociales de no haber entrado en prisión con el siguiente comentario: "Ando tan liado que todavía no había hecho mención a la sentencia que el sindicato policial de extrema derecha CEP dice que han logrado sus servicios jurídicos. Ni prisión, ni inhabilitación, "solo" dinerito para su bolsillo, por hechos que no se me pueden atribuir (publicar una fotografía) y sin tener en cuenta para qué existen representantes: para poder hablar sin miedo. ¡Y sin miedo seguiremos adelante".

La organización policial criticaba entonces que les tildara de "extrema derecha" y defendía su carácter "apolítico, apartidista, independiente y profesional", así como lamentaba el daño que se provoca a la imagen "unas afirmaciones despectivas con total desprecio a la verdad". Respecto a la declaración de "dinerito para su bolsillo", la Confederación recuerda que la indemnización -15 euros al día durante 15 meses- irá destinada a la Administración General del Estado y a indemnizar a los dos agentes de la Policía Nacional calumniados, sin que la organización "perciba ningún importe económico".