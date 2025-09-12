«El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible» Juan Blanco, jefe del servicio de Traumatología del Hospital

Este jueves se convirtió en académico de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca.

Ingresa en la RAMSA el primer traumatólogo representando una especialidad que tiene historia y tradición como pocas.

—Sí, soy el primer traumatólogo que ingresa en la Real Academia de Medicina de Salamanca porque, históricamente, la Traumatología dependía de la Cirugía General. Esa división y especialización de la Traumatología se produce a mediados del siglo pasado, cuando se ve que es necesario especializarse de algo tan concreto.

¿Tiene tirón la Traumatología actualmente?

-Mucho tirón. Este año, los tres MIIR que empiezan en Traumatología son tres alumnos de la Facultad de Medicina que han elegido esta especialidad con buenos números. Es una especialidad que demuestra interés y que tiene plantillas importantes, pero posiblemente harán falta más profesionales. Bastantes más, para ser exactos.

Porque la enfermedad sigue yendo a más

-La patología y el enfermo no paran de aumentar porque abarcamos una patología muy amplia: la patología articular degenerativa sigue creciendo, como también crece la población mayor, que es una población activa. Por otra parte, la patología relacionada con la actividad deportiva aumenta porque cada vez hay más gente que hace deporte y actividad física. Desde luego que no somos una especialidad que haya ido a menos, especialmente en centros como el nuestro, donde abarcamos todo el espectro de patologías: niños, ancianos, fracturas, artrosis, columna…

¿Qué supone para usted ingresar en la RAMSA?

-Una gran alegría, un orgullo y cosas que son difíciles de explicar. Por otra parte, piensas que esto te pasa porque ya eres mayor, pero desde el punto de vista profesional y personal es un gran honor haber sido admitido como miembro electo. Es un momento muy relevante en mi vida profesional.

¿Qué ha explicado en su discurso?

-Mi actividad asistencial está centrada en la patología de la columna vertebral, por lo que he hablado del disco intervertebral como fuente de dolor y discapacidad. Un breve recorrido por la patología: factores desencadenantes, cuadros clínicos, tratamientos…

Mientras que algunas especialidades luchan por curar, otras intentan cronificar. ¿Qué retos tiene la Traumatología?

-Hay una serie de retos importantes, pero no se plantean cuestiones como las que pueda plantearse la Oncología, sino que nuestro futuro va enfocado a resolver los problemas que se nos plantean de la forma menos agresiva posible. Hay una clara tendencia a la cirugía mínimamente invasiva, que permite recuperarse de manera precoz y que el paciente esté ingresado el menor tiempo posible. También el objetivo de ir personalizando los tratamientos que aplicamos. Es un camino grande desde que hice la residencia, pero las estancias medias en un hospital de alta complejidad como el de Salamanca son de cinco días, mientras que cuando empecé eran de más de 11 días. Eso se consigue gracias a la perfección de las técnicas quirúrgicas y anestésicas, los cuidados de Enfermería y el desarrollo de la sociedad en la que estamos.

Como jefe de servicio siempre ha promovido la investigación.

-Es que así me lo enseñaron. Sobre todo en puestos de responsabilidad, la actividad de un traumatólogo se basa en tres patas: asistencia, docencia e investigación. Si falta una de estas patas te sientas en un taburete cojo, y eso no es bueno. La investigación tiene influencia positiva sobre la actividad asistencial pero también hay repercusión directa sobre la docencia. Los alumnos captan al momento cuándo están en un servicio donde se hacen proyectos

¿Es la terapia celular la gran apuesta de los últimos años?

-En terapia celular fuimos pioneros en el mundo al hacer ensayos clínicos en humanos para la patología de columna vertebral. Son aspectos que hay que ir explorando por los diversos campos. Esto es como los deportistas de elite: conviene tener el cuerpo entrenado y activo. Es probable que, en breve, empecemos a integrarnos en un grupo internacional, junto con el servicio de Hematología, que dirige Fermín Sánchez-Guijo. La idea es probar un tratamiento igual que el que ya ensayamos en artrosis de rodilla, con células madre, pero con el contenido de las células: unos componentes que tienen las células y que son los ejectores de la actividad. Promete mucho y estamos pendientes de participar junto con centros de España y otros países.