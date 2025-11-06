El futuro digital de las auditorías a debate en Salamanca Las jornadas contaron con Vicente del Bosque para hablar de liderazgo y trabajo en equipo

La Red ADN & GRM celebra entre este jueves y viernes su Congreso y Asamblea Anual 2025 en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, bajo el lema «Construyendo juntos el futuro de la auditoría». El encuentro reunió a profesionales del ámbito de la auditoría y de la universidad para debatir sobre inteligencia artificial, transformación digital y liderazgo joven en el sector.

Durante la apertura, el presidente de la red, Pedro Núñez-Barranco Moya, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre firmas, universidades e instituciones: «Este congreso pone el foco en la acción y en la evolución de la auditoría hacia un modelo más digital, más ágil y más comprometido con la calidad y la transparencia», señaló.

Por su parte, José María Gómez, gerente de Valentín Gallego, socio de la red y anfitrión del encuentro, expresó su satisfacción por la celebración del congreso en Salamanca tras dos años de preparación: «Es un orgullo reunir aquí a tantos compañeros y amigos del sector. Este encuentro es el resultado del esfuerzo conjunto de toda la red y del compromiso por seguir avanzando en innovación, talento y profesionalidad», afirmó.

En representación de la Universidad de Salamanca, Óscar Lorenzo Sánchez, delegado del Rector para la Estrategia Institucional e Investigación, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que en 2026 se conmemorará el V Centenario de la Escuela de Salamanca, origen del derecho internacional y de la ciencia económica: «La auditoría comparte con la universidad los valores de la ética, el conocimiento y la transparencia», subrayó Lorenzo, destacando la colaboración entre ambas instituciones.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, participó por videoconferencia con una ponencia dedicada a los grandes modelos de lenguaje y su impacto en la automatización de procesos de auditoría. Explicó cómo herramientas como Gemini o ChatGPT permiten integrar documentación técnica y normativa para ofrecer respuestas justificadas y trazables: «La nueva inteligencia artificial no solo ofrece soluciones, sino que explica el porqué de cada decisión, aportando transparencia y rigor al proceso», destacó Corchado.

El programa del congreso contó con intervenciones como la de Manuel Orta, director de contabilidad de la Universidad de Sevilla, o de caras conocidas como la del seleccionador nacional Vicente del Bosque, el que ofreció junto a Ángeles Cabero García la ponencia, «Gestión y motivación de equipos de trabajo». El técnico salmantino destacó que «el liderazgo moderno empieza por saber escuchar» y subrayó los paralelismos entre la gestión de un vestuario y la dirección de una empresa.