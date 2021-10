Furor en el turismo salmantino durante el puente con cifras prepandemia

La recuperación del sector turístico en Salamanca ya es un hecho. Después de los magníficos datos de visitas y pernoctaciones durante los meses de agosto y septiembre, el puente festivo del Pilar confirmó las expectativas que preveían una ocupación que rozaba el lleno en gran parte de los establecimientos hoteleros.

Según los datos de la Oficina de Información Turística, durante los cinco días del puente, de viernes a martes, realizaron consultas un total de 5.513 personas, de los que el 83% fueron visitantes nacionales (4.596), mientras que los extranjeros fueron 849, junto a 68 consultas no presenciales. Estos datos suponen una sensible mejoría respecto al mismo fin de semana de 2019, si bien ese año la festividad del Pilar se celebró en sábado, por lo que no hubo puente.

Sin embargo, durante viernes, sábado y domingo acudieron a la Oficina de Turismo 3.387 personas, por las 3.808 de esos mismos días de este año, es decir, un incremento del 12,4%. Además, según reconocen desde el Observatorio Turístico de Salamanca, la tendencia del turista durante los últimos años es a disminuir las visitas a la Oficina de Información Turística y apostar por la innovación digital para adquirir conocimientos sobre el patrimonio monumental de la ciudad. Es decir, a pesar de la mejoría de visitantes a la Oficina de Turismo, el flujo real de turistas fue todavía mayor.

En cuanto a las visitas a espacios monumentales, una vez más Ieronimus fue el preferido por los turistas, con 3.398 visitas, seguido de la Casa Lis, con 3.188, mientras que Scala Coeli fue el tercero más visitado, con 2.494, según los datos del área de Turismo del Consistorio. El edificio histórico de la Universidad de Salamanca recibió a 1.476 personas, mientras que el Centro de Interpretación de la Muralla Salmantina a 1.188 visitantes. Por último, el Centro de la Memoria (1.108 turistas) y el Museo de Automoción (1.093) completaron la lista de los más visitados.