Fundación Obra Social CGB: fomentando la creatividad y la concienciación sobre el Alzheimer

Lunes, 13 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La Fundación Obra Social CGB, vinculada a CGB Informática, desarrolla una intensa labor social con el objetivo de fomentar la sensibilización, la educación en valores y el compromiso comunitario. Sus actividades se centran en tres grandes áreas: concursos educativos y culturales, eventos deportivos solicarios y recogidas solidarias.

Concursos educativos y culturales

En el ámbito de los concursos educativos y culturales, en estos momentos está en marcha el X Concurso de Cuentos Ilustrados 'Ofelia Blanco Martínez'. Se pueden enviar los cuentos hasta el 31 de octubre a concurso@esla.com.

Este certamen, de carácter regional y dirigido a escolares de Castilla y León de entre 5 y 15 años, tiene como objetivo principal promover la reflexión y el conocimiento sobre el Alzheimer a través de relatos contados en primera persona e ilustrados manualmente. Los niños de entre 5 y 7 años también pueden participar mediante cuentos en formato de audio, facilitando así la inclusión de los más pequeños en esta propuesta educativa.

Los galardones incluyen un iPad y 600 euros para el primer premio, una tablet y 300 euros para el segundo, y una tablet y 100 euros para el tercero. Además, el cuento ganador será animado en formato vídeo para su difusión en redes sociales y plataformas vinculadas a la concienciación sobre el Alzheimer.

La Fundación Obra Social CGB otorgará reconocimiento público a los centros educativos de los alumnos premiados, incluyendo menciones en medios de comunicación. Asimismo, se elaborará un dossier informativo con los nombres de todos los centros participantes, que será distribuido a la prensa regional.

Este concurso no solo busca fomentar la creatividad y el talento artístico entre los jóvenes, sino también impulsar su papel como agentes de cambio social, promoviendo una mirada empática y comprometida hacia una enfermedad que afecta a miles de familias.

El Concurso de Cuentos Ilustrados se ha consolidado como una plataforma significativa para que los escolares castellanoleoneses compartan sus experiencias y reflexiones, contribuyendo a desmitificar y humanizar el Alzheimer desde una perspectiva cercana y auténtica.

Este concurso representa una valiosa herramienta educativa que invita a los escolares a reflexionar sobre una enfermedad que afecta a miles de familias, desarrollando a la vez su creatividad y empatía. Año tras año, la iniciativa se consolida como un referente en la sensibilización juvenil sobre el Alzheimer desde una perspectiva cercana, humana y participativa.

Eventos deportivos solidarios

Respecto a los eventos deportivos solidarios, destaca el Torneo de Fútbol 7 CGB 'Por un Futuro sin Alzheimer', que reúne a jóvenes deportistas en una jornada de convivencia y deporte con fines benéficos. El evento busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer, reforzando el vínculo entre deporte y solidaridad.

Entre los objetivos del torneo, destacan: fomentar la convivencia, la solidaridad y los hábitos de vida saludables, recaudar fondos destinados a proyectos relacionados con el Alzheimer y dar visibilidad a la importancia de la investigación, el cuidado y el acompañamiento a personas con esta enfermedad.

Hay que destacar que este evento se ha convertido en una cita anual esperada por la comunidad deportiva local, promoviendo la cooperación entre centros educativos, clubes deportivos y familias.

Recogidas solidarias

Por otra parte, la Fundación organiza campañas de recogida de alimentos, medicinas y material deportivo para apoyar a entidades como la Fundación Bangassou (República Centroafricana) y el Centro Materno Infantil 'Ave María'. Estas acciones movilizan a la comunidad local y promueven la cooperación internacional.

Estas iniciativas se completan con otras acciones que realiza la Fundación Obra Social CGB como la Operación Bocata, a favor de Manos Unidas, o campañas de sensibilización sobre diversas problemáticas sociales. También apoya la formación, la investigación y la divulgación científica en el entorno educativo y social.

Todas estas acciones se enmarcan en su misión de promover el desarrollo de la sociedad de la información y el progreso tecnológico y actuar sin ánimo de lucro, guiada por el lema 'Ayudar y colaborar en lo que se alcance'.

Con una vocación abierta y participativa, la Fundación se ha consolidado como un referente en el impulso de iniciativas que combinan tecnología, educación y compromiso social.