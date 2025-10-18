La fuerza de la gastronomía como motor económico y turístico Cada vez más visitantes eligen Salamanca no solo por su riqueza monumental, sino también por su cocina que une tradición e innovación

En el mapa gastronómico de Castilla y León, Salamanca ocupa un lugar privilegiado. No solo por la calidad de sus productos o el talento de sus cocineros, sino también por su capacidad para convertir la cocina en un auténtico motor económico y turístico. Según el Boletín de Coyuntura Turística, en 2024 los clientes de los restaurantes salmantinos gastaron más de 109 millones de euros, lo que supone una quinta parte del gasto total registrado en toda la Comunidad. Ninguna otra provincia de Castilla y León concentra un consumo tan elevado en sus establecimientos de restauración.

Estos datos confirman la vitalidad del sector hostelero salmantino, impulsado por el atractivo turístico y por una gastronomía que combina tradición, innovación y calidad. De hecho, Salamanca fue en 2024 una de las provincias que más creció en recepción de visitantes, con un aumento del 9,3 %, frente al 5 % del conjunto regional. Cada vez más turistas eligen Salamanca no solo por su riqueza monumental, sino también por la experiencia culinaria que ofrece.

La gastronomía salmantina es un reflejo fiel de su territorio. Productos como la ternera charra, el jamón ibérico de Guijuelo, las lentejas de La Armuña, los vinos con denominación de origen o los quesos artesanos son símbolos de una tierra que ha sabido proteger su identidad a través de Denominaciones de Origen y Marcas de Garantía. Estos sellos certifican la calidad y también el compromiso con el territorio y con un modelo de producción sostenible.

El vínculo entre el campo y la ciudad sigue siendo una de las claves del éxito gastronómico salmantino. Agricultores, ganaderos y productores locales constituyen la base de un sistema que prioriza el producto de proximidad y la autenticidad. En los fogones de los restaurantes se traduce en platos llenos de sabor y personalidad, capaces de atraer tanto al visitante nacional como al turista extranjero que busca este tipo de experiencias culinarias.

Cumbre Internacional

La proyección gastronómica de Salamanca alcanzó una nueva dimensión en mayo de 2025, cuando la ciudad acogió la Cumbre Internacional de Gastronomía. Castilla y León 2025, un evento que situó a la región en el epicentro de la excelencia culinaria nacional e internacional.

El encuentro reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama gastronómico mundial, entre ellas Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona), Mitsuharu Tsumura (Maido, Perú), Paco Morales (Noor, Córdoba), Ana Roš (Hiša Franko, Eslovenia), Carme Ruscalleda y Raül Balam (Moments, Barcelona), Shinobu Namae (L'Effervescence, Japón) o Nacho Manzano (Casa Marcial, Gijón).

Durante dos días, estos referentes compartieron escenario con dieciséis chefs con estrella Michelin de Castilla y León, en un diálogo creativo en torno a la innovación, la sostenibilidad y el legado culinario.

El evento, organizado con el apoyo de la Junta de Castilla y León, puso de manifiesto la apuesta institucional por la gastronomía y el enoturismo como ejes de desarrollo regional. Salamanca, con su incomparable marco monumental y su hospitalidad, se convirtió en un escenario donde la historia y la alta cocina se dieron la mano y proyectó una imagen de modernidad, talento y riqueza patrimonial.

Turismo gastronómico

La oferta gastronómica complementa y potencia otros sectores económicos, desde el turismo cultural hasta el comercio y el alojamiento. Una buena oferta gastronómica invita a quedarse más tiempo, a gastar más y a disfrutar más, lo que se traduce en beneficios para Salamanca.

A ello se suma la diversidad de negocios vinculados al sector agroalimentario: pequeñas explotaciones familiares, productores artesanos, bodegas, panaderías... que encuentran en el prestigio de sus productos una vía para crecer y consolidarse.

La gastronomía, por tanto, genera empleo y oportunidades. Desde el campo hasta la mesa, pasando por la hostelería y el comercio, miles de personas dependen de un ecosistema culinario que se ha convertido en una seña de identidad provincial.

Tradición e innovación

Aunque la tradición es uno de sus grandes valores, Salamanca no se conforma con mirar al pasado. En los últimos años, muchos restaurantes han apostado por reinterpretar la cocina local con técnicas contemporáneas, adaptándose a los nuevos gustos y tendencias sin renunciar a la autenticidad.

Esa fusión entre lo clásico y lo moderno mantiene viva la gastronomía tradicional, a la vez que la posiciona en el circuito de la cocina creativa y de vanguardia.

Proyectos como «Salamanca para comérsela» o «Salamanca en Bandeja» contribuyen a esta labor de promoción, ya que conecta productores, hosteleros y consumidores bajo una misma marca de calidad. Las iniciativas refuerzan la visibilidad del producto salmantino y fomentan la colaboración entre todos los eslabones de la cadena gastronómica.

En una región que en 2024 exportó productos alimentarios por valor de 3.485 millones de euros, un 42 % más que hace cuatro años, la gastronomía es economía, es identidad y es futuro. Y Salamanca, con su patrimonio y su sabor, está llamada a seguir siendo su mejor escaparate.

Ampliar El II Congreso Gastronómico de LA GACETA se celebrará los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Abba Fonseca. LA GACETA reúne en Salamanca los sabores de Castilla y León en su II Congreso Gastronómico El II Congreso Gastronómico de LA GACETA se celebrará los próximos 20 y 21 de octubre en el Hotel Abba Fonseca, bajo el lema «Castilla y León, los sabores que nos unen». Durante dos días, la capital salmantina combinará la reflexión con la práctica, gracias a degustaciones, catas y demostraciones culinarias. Patrocinadores y colaboradores El Congreso está patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa; y cuenta con el apoyo de la Diputación de Salamanca (Salamanca en Bandeja). Asimismo, colaboran: Hosturcyl, D.O.P. Guijuelo, Ruta Turística Jamón de Guijuelo, El Pernil Ibérico, Restaurante Pascua y Eunice Hotel Gastronómico, Restaurante Mirasierra y Bodegas La Zorra, Reina Kilama, Confitería Santa Lucía, Soleae Aceite de oliva virgen extra, Quesos Garcia Filloy, La Tahona Delicatessen, Hosteleriasalamanca.es, Micocyl Salamanca, Grupo Tapas, Ruta del Vino de Zamora, Ruta del Vino de Toro, Castillo del Buen Amor, Queserías Chillón Plaza, Ruta del Vino de Rueda y Ruta del Vino Cigales. Lunes 20 de octubre La jornada inaugural del lunes 20 comenzará a las 9:30 h. con la mesa redonda Institucional: «Cumbre Gastronómica de Castilla y León. Un encuentro que marcó el camino de nuestra gastronomía», que contará con la participación de Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León; Ángel Fernández , concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca; Juan Carlos Zaballos, diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca; y Jorge Carlos Moro, miembro del Comité Ejecutivo de Hosturcyl. Tras una breve pausa para el café, a las 11:30 h. arrancará la mesa «Rutas con sabor: un turismo de bellota». Participarán Teresa Rodríguez , directora general del Consejo Regulador de la D.O.P. Guijuelo; Janete Isabel Monteiro, gerente de la Ruta Turística Jamón de Guijuelo; y José Antonio Ramos, copropietario y sumiller de El Pernil Ibérico. La mesa abordará tanto la parte técnica del jamón ibérico de Guijuelo, su proceso de elaboración, etiquetado y comercialización, como su creciente valor turístico. La sesión culminará con una cata comentada y un showcooking en directo a cargo de El Pernil Ibérico. A las 12:45 h. será el turno de «Experiencias gastronómicas que cuentan historias y conquistan viajeros», con la participación de Víctor Rodríguez, miembro de la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca; el chef José Manuel Pascua, responsable del Restaurante Pascua y de Eunice Hotel Gastronómico; y Agustín Maíllo, tercera generación del Restaurante Mirasierra y fundador de la Compañía de Vinos La Zorra. La mesa abordará las claves del turismo gastronómico, tanto en la ciudad como en el medio rural. Además, los asistentes podrán degustar un plato elaborado por Pascua armonizado con los vinos de Maíllo, una combinación que refleja la unión entre tradición y vanguardia. La tarde se abrirá a las 17:00 h. con «La miel: un dulce motor económico para la provincia de Salamanca». Santiago Canete, presidente de la cooperativa Reina Kilama, y Manuel Fco. Sánchez, gerente de Confitería Santa Lucía, analizarán la situación actual de la apicultura, el potencial de Salamanca como productor de referencia y las nuevas tendencias en repostería a base de miel. La mesa incluirá una cata de mieles y una degustación elaborada por Santa Lucía. A las 18:15 h. se celebrará la última charla del día: «Nuevas tendencias en experiencias gastronómicas», con Jesús Ángel Blanco, propietario de Soleae Aceite de Oliva Virgen Extra, y José Agustín Cañedo, jefe de ventas de Quesos García Filloy. Ambos mostrarán cómo el turismo puede enriquecerse con experiencias en torno al aceite y al queso, a través de visitas a campos, catas y actividades participativas. La mesa se cerrará con catas de aceites y quesos, además de una elaboración especial combinando ambos productos. Martes 21 de octubre El segundo día del congreso comenzará a las 11:30 h. con la mesa «El pan nuestro de cada día. Una mesa con mucha miga». En ella participarán Ignacio García, director del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la USAL; Víctor Hernández, responsable del obrador La Tahona Delicatessen; y la periodista gastronómica Eva González, directora de Hosteleriasalamanca.es. Se reflexionará sobre los beneficios nutricionales que nos ofrecen los distintos tipos de panes. Los asistentes podrán degustar una cata de panes ecológicos al término de la sesión. A continuación, a las 12:45 h., llegará «Castilla y León, un paraíso micológico», con María Hernández, técnico de Micocyl en Salamanca, y el cocinero Jorge Lozano, CEO de Grupo Tapas. Ambos analizarán la importancia del micoturismo como motor de atracción y las múltiples aplicaciones culinarias de las setas en la cocina. Lozano ofrecerá dos degustaciones elaboradas a partir de setas. La tarde del martes estará dedicada al enoturismo, con un recorrido por diversas Rutas del Vino de Castilla y León, que cada año ganan más protagonismo como fórmula de desarrollo turístico y económico. A las 17:00 h. tendrá lugar la ponencia conjunta de la Ruta del Vino de Zamora y la Ruta del Vino de Toro, con la participación de Eva Gamazo, gerente de la Ruta de Zamora; Judith Fernández, gerente de la Ruta de Toro; Pilar Fernández de Trocóniz, directora del Castillo del Buen Amor; y Gustavo Chillón, gerente de Queserías Chillón Plaza. Se abordará la riqueza cultural y gastronómica de ambas rutas, con cata de vinos y productos tradicionales de ambas zonas. La última mesa del congreso se celebrará a las 18:15 h. bajo el título «Ruta del Vino de Rueda y Ruta del Vino de Cigales», con la intervención de Cristina Solís y Aitziber Bengoa, gerentes de ambas rutas. Los asistentes descubrirán cómo estas zonas vitivinícolas, con uvas autóctonas y bodegas de prestigio, se han convertido en destinos turísticos de primer nivel. También se podrán degustar vinos y productos gastronómicos vinculados a ambas rutas.