«Es frustrante ver como Portugal avanza mientras el Gobierno de España guarda silencio» El alcalde reivindica en unas jornadas de cooperación territorial la necesidad de que se culminen las infraestructuras pendientes

Ángel Benito Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha lanzado un mensaje claro al Gobierno de España durante su intervención en las Jornadas de Cooperación Territorial, Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3): es imprescindible culminar la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa y apostar decididamente por el Corredor Atlántico, si se quiere consolidar la cooperación transfronteriza con las regiones norte y centro de Portugal.

«Estamos hablando de proyectos estratégicos para el desarrollo económico de Salamanca y de toda la región. No podemos permitir que infraestructuras clave como el Puerto Seco dependan de obras que llevan cinco años de retraso», ha afirmado el alcalde, visiblemente crítico con la falta de avances por parte del Ejecutivo central.

En este sentido, ha subrayado que el proyecto del tren rápido de Portugal, que plantea una conexión ferroviaria ágil entre Aveiro y Salamanca, cuenta ya con el respaldo del Gobierno luso, mientras que del lado español sigue sin obtener una respuesta clara. «Es frustrante ver cómo Portugal avanza mientras España guarda silencio. Pedimos lo que nos corresponde, y además a un coste muy inferior al de otras obras millonarias en otras comunidades», defendió García Carbayo.

Asimismo, ha exigido que el Corredor Atlántico reciba el mismo nivel de atención e inversión que el Corredor Mediterráneo, para asegurar una conexión eficiente desde el este peninsular hacia los puertos portugueses a través de Salamanca. «Nos estamos jugando el futuro de los próximos 50 o 60 años. Si no reivindicamos ahora, nos quedamos atrás», ha advertido

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha subrayado durante su intervención el papel central que la institución académica está desempeñando en los proyectos de cooperación transfronteriza. La universidad participa o ha participado en más de una veintena de proyectos POCTEP, con presupuestos que oscilan entre los 500.000 y el millón de euros.

«Estos programas nos han permitido desarrollar servicios estratégicos y formar talento en áreas clave para el desarrollo regional, desde la salud digital hasta la economía circular o el sector agropecuario», ha explicado Corchado, quien también destacó la importancia de facilitar la movilidad entre España y Portugal y de fomentar la incubación de proyectos emprendedores conjuntos.

El rector ha recalcado que el impacto de esta cooperación no se limita al ámbito académico, sino que está transformando «Salamanca en una smart city sostenible y atractiva» para la inversión tecnológica y el talento joven. En esa línea, hizo hincapié en los avances en sostenibilidad energética impulsados por la Universidad, como la creación de 12 campos de placas solares, la planificación de edificios energéticamente eficientes y la conexión a la nueva red de calor que se está implementando también en Ávila y Zamora.

«Gracias a estos proyectos, Salamanca está viviendo un cambio de ciclo. Hemos incrementado nuestra población y estamos atrayendo empleo vinculado al sector tecnológico. Esto también beneficia a las provincias de nuestro entorno y refuerza nuestra competitividad a nivel europeo», ha concluido.

Por su parte, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha defendido el valor estratégico de las jornadas RIS3 como espacio para transformar las estrategias europeas en proyectos reales, con impacto directo en el territorio.

«El objetivo es claro: aplicar la innovación tecnológica al desarrollo económico y social de nuestras regiones. Hoy están aquí reunidos los empresarios, los centros tecnológicos, las universidades y las administraciones públicas. Es el momento de pasar de la teoría a la práctica», ha afirmado el consejero.

González Gago ha destacado la cooperación entre Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal como un modelo de éxito en la política de cohesión europea. Anunció la presentación de dos nuevos proyectos Interreg de gobernanza, con un presupuesto conjunto de 600.000 euros, y subrayó que su aprobación permitiría la puesta en marcha de estrategias comunes y planes de acción compartidos.

Asimismo, recordó que la Junta ha aprobado recientemente el Plan Socioeconómico de la Raya, una iniciativa que beneficiará a 175 municipios de Salamanca y Zamora limítrofes con Portugal, donde residen más de 65.000 personas. Este plan contempla líneas de financiación específicas para empresas, servicios públicos e iniciativas de repoblación, con ayudas directas como los 20.000 euros a fondo perdido para quienes deseen iniciar una actividad empresarial en la zona.

«El futuro de Castilla y León también pasa por Europa. Tenemos una oportunidad histórica para asentar población joven, modernizar nuestros sectores productivos y construir una frontera que una, no que separe», concluyó el consejero, animando a todas las instituciones a seguir trabajando de forma coordinada en el marco de las estrategias RIS3.

Las jornadas RIS3, que se celebran en el marco de la colaboración entre Castilla y León y Portugal, buscan fomentar estrategias comunes de especialización inteligente en ámbitos como la tecnología agroalimentaria, turismo, patrimonio, energías renovables y salud, entre otros. También se destacó la importancia de atraer talento joven al medio rural y aprovechar la financiación europea, especialmente a través de los programas Interreg y fondos FEDER.

El evento reunió a representantes institucionales de ambas regiones, como el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quienes valoraron positivamente los proyectos conjuntos y las oportunidades de desarrollo derivadas de esta cooperación estratégica.