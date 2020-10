Frío, zarandeos e insultos en las colas de los centros de salud salmantinos

Las colas de los centros de salud muestran todas aristas del poliedro de la sociedad “post-covid”. Del celador que se ha convertido en la diana de los desahogos de los pacientes, pasando por los enfermos que soportan esperas para hacerse las analíticas y los que acuden desquiciados porque no se entienden con el contestador automático y necesitan una cita. Ayer había un porcentaje de niños importante en las esperas para hacerse las PCR en La Alamedilla, entre ellos la hija de Silvia, de los nervios porque cursa segundo de Bachillerato “y las clases online no son igual que las presenciales”. Para Silvia es la tercera cuarentena, esta vez después de que operaran a su padre y diera positivo.

En la puerta principal del edificio, donde acuden los enfermos de los centros de salud de Garrido Sur y de La Alamedilla, Juan, Ana y Miguel son los que dan la cara. Los celadores reciben a portagayola a los pacientes. Les informan y hacen de filtro de los sanitarios cuando no tienen cita. “Las anécdotas que tenemos son todas malas. Te insultan y hasta te zarandean porque no les dejas pasar si no le ha llamado el médico”, confiesa Juan. “Nosotros no somos personal sanitario ni vigilantes”, se queja el trabajador, aunque le toca ejercer esas labores cada día.

“A las ocho de la mañana ya hay gente con ganas de bulla. Algunas personas vienen una hora antes de la cita y les tenemos que decir que se vayan a casa porque dentro no pueden esperar tanto tiempo por el riesgo de contagio”, relata Ana. “No escuchan, les hablas y no escuchan. Y los peores son los jóvenes”.

“El problema es que los teléfonos están saturados y la gente que no puede pedir cita llega cabreada”, explica Miguel, mientras da paso a los nuevos pacientes cada 15 minutos para que se hagan las analíticas o acudan a la consulta.

“Nombre. Médico. Pase. Espere. Dése gel y entre”, se escucha continuamente mientras Rosario espera sentada junto a su hijo para hacerse una analítica. Es mayor y hace frío. “Vengo a pincharme, tengo colesterol y hay que saber si tengo que seguir tomando las pastillas”, asegura resignada. “Esto es un descontrol total. Reconozco que es mala época, pero tengo que hacerme una mamografía y he tenido que pedir tres veces hora. Es un suplicio venir al médico”, dice Mariví. “Nos hacen esperar con gente mayor en la puerta y precisamente hoy no hace calor”, se queja una mujer que llega con su madre. “Los pacientes no tenemos la culpa de esta situación, llamas y nadie te va a visitar”.

Hoy no hay mucha cola, pero hay días que llega hasta el estanco que está a 200 metros del centro de salud. “A primera hora y hasta las 11 es el peor momento, cuando más se agolpa la gente”, reconocen los celadores. Entre tanto acude a la puerta Emilio para pedir cita para una analítica. “Antes del día 6 la tengo que tener hecha para una consulta del Clínico”, le dice al celador.

Como un mantra, le explica que tiene que llamar por teléfono. “No llamo porque me lío, no me pongo de acuerdo con el contestador y a ver cómo lo hago, que mi teléfono es antiguo y no tengo la aplicación”, relata con su carpeta de documentos debajo del brazo antes de marcharse a casa sin la cita.

A medida que avanza la mañana más caras se unen a la cola y así hasta la hora del cierre.