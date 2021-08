Freno de la actividad de los taxistas por la falta de ocio nocturno y turistas

Son pocos los sectores que se salvan de los efectos de la pandemia y los taxistas no han podido escaparse a la debacle que ha supuesto la irrupción del coronavirus. Aunque están mejor que hace un año, la actividad todavía sigue muy lejos de lo habitual. La ausencia de ocio nocturno, uno de sus puntales, y que la llegada de turistas sigue por debajo de lo habitual, continúan impidiendo el regreso a la normalidad.

“Este verano está siendo mejor que el pasado, aunque tampoco era difícil. Sin embargo, los servicios que hacemos apenas representan un 60% de los que tendríamos en un verano normal”, explica Manuel Francisco Egido, presidente de los taxistas de la capital salmantina. Las restricciones para la apertura de negocios de ocio nocturno representa un obstáculo para una vuelta a la situación previa a la pandemia. “Prácticamente no hay nada”, precisa Manuel Francisco Egido, que también echa en falta más turistas en la ciudad. No le falta razón, ya que aunque desde el fin del estado de alarma la movilidad ha aumentado de forma notable, la presencia de visitantes está por debajo de las registrada en el verano de 2019. En mayo y junio, por ejemplo, solo hubo un tercio de lo habitual. La mayoría de ellos eran nacionales, mientras que los internacionales llegan a cuentagotas. Una situación que la quinta ola no está ayudando a revertir.

El contexto actual ha provocado que el número de taxis en las calles de la ciudad sea inferior al de otros años. De momento los turnos se mantienen, con tres días de trabajo a los que siguen dos de descanso. Manuel Francisco Egido mantiene que por ahora no resulta necesario aumentar la presencia porque la cifra de servicios es baja. “El verano es complicado de por si, y más sin ocio nocturno y con menos turistas. En días de diario, la mayoría de servicios que hacemos es para trasladar a gente a centros sanitarios”, explica.

La confianza del sector está depositada en el mes de septiembre. Confían en que la celebración este año de las Ferias en la ciudad aumente la movilidad de personas y su trabajo, y que posteriormente tenga continuidad en los siguientes meses si la pandemia está más controlada.