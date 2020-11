Francisco Javier Braña (catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca): “El problema no es que el sector público se endeude, sino el destino de los fondos”

“No quedará más remedio que hacer una reforma fiscal que aporte ingresos y reduzca las actuales injusticias del sistema fiscal español”

–Por definición, el Estado no quiebra. Otra cosa es que si el endeudamiento llega a ser muy alto, con las actuales restricciones, producto de la ideología de la austeridad, se tarden años en recuperarse. En todo caso Japón lleva muchos años con una deuda pública que supera dos veces su Producto Interior Bruto. Aquí además es importante distinguir si el endeudamiento público es deuda interna o deuda externa, ya que esta segunda es más problemática. En todo caso no quedará más remedio que hacer una reforma fiscal que aporte ingresos y reduzca las actuales injusticias del sistema fiscal español, incluyendo el de las comunidades autónomas.

–Más bien bajo. El problema no es endeudarse, sino el destino de los fondos obtenidos. Si la deuda sirve para realizar inversiones, mejorar y aumentar el tejido productivo, el sistema educativo, el sistema sanitario, el medioambiente, que todo ello tiene efectos positivos a largo plazo, no se da eso que llaman la traslación de la “carga” de la deuda a las generaciones futuras, como erróneamente han dicho las señoras ministras de Economía y de Hacienda.

–¿La ayuda europea será suficiente para la recuperación?

–Va a ayudar bastante, pero ahora mismo no se puede decir si será suficiente, en parte porque todavía no sabemos lo que nos va a costar esta pandemia.

–El Gobierno ha presentado los Presupuestos de 2021. Según algunos expertos, es demasiado optimista en cuanto a ingresos. ¿Opina usted lo mismo?

–Por desgracia esta es una práctica de este Gobierno y de todos los anteriores, en particular los del Partido Popular, hubiera o no pandemia.

–Desde el punto de vista impositivo, en qué se pueden mejorar los ingresos de las administraciones sin que el ciudadano pierda poder adquisitivo.

–Si se produce una reforma fiscal que aporte más ingresos, es difícil que el ciudadano no pague algo más de impuestos, si bien de lo que se trata es de que las clases más altas, el 10 por cien con mayores ingresos, y no olvidemos con mayor patrimonio, pague mucho más, así como paguen las grandes empresas, siendo también relevante que el aumento de la presión fiscal venga de los impuestos directos, no de los indirectos, el IVA en particular, aparte de que poco a poco se vaya reduciendo el enorme fraude fiscal, fruto de una ciudadanía que no sabe ni se le enseña que los impuestos son el precio de nuestra libertad en una democracia.