Francisco J. Melgosa, director del máster en Turismo de la Universidad: “Volver a las cifras récord de turistas de años anteriores no será inmediato”

–Es cierto que los establecimientos turísticos han tenido que adoptar una serie de medidas de seguridad para cumplir los protocolos COVID, reducir aforos, arbitrar medidas para evitar contactos, etc., que pueden causar un incremento de precios. Pero también estamos viendo que se está generando una competencia entre empresas y destinos con ofertas atractivas para captar a los potenciales visitantes. El turista se puede ver beneficiado de esa competencia.

–El sector turístico ha sido el más perjudicado de todos los sectores económicos, con mucha diferencia. Hay esperanza en el mecanismo de recuperación y resiliencia que ha puesto en marcha la Unión Europea y en los anuncios de ayudas por parte del Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales, aunque en muchos casos, ya será tarde. Ojalá sean pocas las empresas que desaparezcan, pero las perspectivas a corto plazo no son buenas. Es muy difícil mantener una empresa que no tiene ingresos y tiene que afrontar varios gastos.

–En el momento que haya un alto porcentaje de vacunación y que los datos epidemiológicos permitan recuperar la movilidad entre todas las provincias. Un informe reciente de la European Travel Commision señala que el 52% de los europeos planea viajar en los próximos 6 meses, el 67% se siente seguro y España sigue siendo el país idóneo para viajar. En cuanto a la Semana Santa, la prohibición de celebrar los actos religiosos por motivos de seguridad perjudica al sector turístico que estaba acostumbrado a tener muy buenos datos con motivo del evento religioso. No obstante, si no hay restricciones de movilidad este período puede ser una oportunidad para el turismo rural y de naturaleza.

–La ciudad es un destino con mucho potencial por tener una buena conexión por carretera y por ferrocarril con Madrid. No son muchas las ciudades que tienen un bus directo al aeropuerto, ni un tren que te acerque a la ciudad en 90 minutos. Además, la ciudad es una “marca” de referencia entre los destinos culturales. Ahora es el momento de encontrar el complemento en la provincia para ofrecer estancias más largas. La oferta de recursos naturales y culturales, buenos alojamientos, buenos restaurantes y productos únicos, como el “jamón turismo”, garantizan una apuesta segura para cualquier visitante.

–¿Costará más tiempo recuperar la confianza de los turistas extranjeros?

–La recuperación del turismo extranjero dependerá de una respuesta coordinada de todos los países. Desde la UE se planifica un “pasaporte” de vacunación para el verano. La seguridad sanitaria será fundamental y es pronto para hacer previsiones. Un alto ejecutivo de la OMT señaló en el XXI Congreso de la AECIT que la recuperación del turismo internacional no sería antes de 2022 y que muchas previsiones apuntaban a 2023 y 2024.

–Se habla de que el turismo tiene un impacto del 11% o más en el PIB de España. ¿En el caso de Salamanca sería superior?

–En los últimos años se ha apuntado a ese porcentaje de forma unánime, pero desde la crisis provocada por el COVID hay expertos que anunciaban una influencia mayor a ese 11% por ser una actividad transversal que influye indirectamente en otras muchas como la construcción, los productos agroalimentarios, comercio y otros servicios. En la ciudad, considero que la contribución del turismo en la actividad económica está por encima de ese porcentaje.

–Salamanca ha llegado a superar el millón de visitantes. ¿Tras la pandemia volverá a alcanzar esos registros?

–La ciudad llevaba unos años de continuo crecimiento fruto de una buena colaboración de las instituciones y el sector turístico. Es un destino que ha tenido una promoción especial por su condición de “Patrimonio mundial”, por la “capitalidad cultural” y por la dinámica que genera su Universidad, el “VIII Centenario”, etc. ¿El futuro inmediato? Aunque las fortalezas son muchas frente a otros destinos, volver a las cifras récord de turistas de años anteriores no será inmediato porque dependemos de muchas decisiones que no se toman desde los destinos. En cualquier caso, la responsabilidad de todos es estar preparados para realizar la mejor oferta una vez que se eliminen las restricciones.