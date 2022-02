Francisco Hernández, presidente de la Junta de la Semana Santa: “Nos merecemos ya salir a la calle”

Francisco Hernández ya trabaja como presidente de la Junta de Semana Santa con la recuperación de las procesiones en la calle. Apela a la “responsabilidad” y al “sentido común” para recuperar la normalidad en los desfiles penitenciales.

–¿Cómo recibieron las palabras de Mañueco del regreso de las procesiones?

–Era una cosa que se esperaba más o menos tras celebrarse la cabalgata de Reyes, el Carnaval de Toro que también se va a hacer. La presión hospitalaria va favorablemente gracias a la vacunación y todos esperamos ya salir a la calle en abril. Las cofradías ya están preparando sus actos, ensayos y procesiones. Lo hemos recibido con alegría porque siempre es un apoyo que la máxima institución diga que no van a poner pegas, pero entiendo que si gobernara el PSOE, Ciudadanos, Vox o el que fuera tampoco las pondría.

–¿Cómo se está realizando la planificación dos años después?

–Se está trabajando en la misma línea que lo que se venía haciendo años atrás. Ha habido un parón y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Tendremos que salir lo mismo con mascarilla u otras medidas que se tengan que aplicar, pero saldremos. Para ello, desde la Junta de Semana Santa estamos preparando un protocolo que llevaremos a pleno la semana que viene y que espero que se apruebe por parte de las 18 cofradías. En las reuniones que he tenido percibo ilusión y optimismo de las 18 cofradías. Ya han empezado con ensayos y nosotros estamos trabajando como en la época que yo estaba de vicepresidente con Cornejo, pero ahora como presidente. Con normalidad.

–¿Qué bases tendrá el protocolo?

–Nosotros ya presentamos un borrador en diciembre a las cofradías para que plantearan su opinión. El protocolo nos lo va a dar el sentido común. Debajo de los pasos creemos que habrá que llevar mascarilla, hacer un test de antígenos o pedir un certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad, o no poner las faldillas para que haya flujo de aire. Nos hemos asesorado por personal médico y de la judicatura para que nos digan lo que debemos hacer o no. Espero que las hermandades lo aprueben y el obispo lo ratifique para que, llegado el caso, sepamos qué hacer.

–En los ensayos que ya se están realizando, ¿se está usando la mascarilla?

–Todos se están haciendo con mascarilla tanto alrededor como dentro de los pasos. No hay un protocolo a seguir porque no se han dictaminado unas normas. Lo que sí hace es la experiencia.

–¿Existe aún algún nerviosismo porque cambie la situación?

–Nadie se plantea el escenario de no salir a la calle. El año pasado después de la Navidad ya sabíamos al 95% que era imposible. Las cofradías, evidentemente, están por salir a la calle y estamos trabajando como si fuera una Semana Santa normal, a pesar de que no hay que olvidar la situación en la que estamos. No podemos parar un tercer año porque sería malo para la Semana Santa. Hemos demostrado ser ejemplo de resposabilidad los dos años que se nos ha pedido: el primero que nos encerraron y el año pasado que se nos aconsejó que no saliéramos. En Salamanca nos reinventamos y pusimos al culto las imágenes sin poner en riesgo a nadie y tuvimos un éxito rotundo. En noviembre salimos con el Rosario de Caridad y funcionó bastante bien. No debería haber ningún problema.