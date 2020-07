Francisco Hernández, el militar que se pone al frente de la Semana Santa salmantina

Francisco Hernández, militar de profesión en el Cuartel General Arroquia, asume la presidencia de la Junta de Semana Santa, relevando a José Cornejo, con quien ha estado de vicepresidente 10 años. Su meta para el mandato de cuatro años que tiene por delante es “seguir apostando y promocionando la Semana Santa de Salamanca” con la ayuda de las instituciones. Hoy mismo se reunirá con el obispo, Carlos López, y el alcalde Carlos García Carbayo.

En las elecciones celebradas este martes por la tarde en la Casa de la Iglesia obtuvo 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones de las 18 cofradías con derecho a voto en los comicios.

De la Semana Santa salmantina dice que es una celebración “muy bonita y tradicional”, que pone los sentimientos a flor de piel. Ve difícil que se celebre en 2021, aunque advierte que habrá que esperar a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y la cancelación de 2020 fue “una pena”, como cada vez que un cofrade no puede salir de procesión por enfermedad, trabajo o inclemencias meteorológicas, “pero había que estar en otros frentes” en un momento en el que la alerta sanitaria por coronavirus mantenía confinado al país.

Francisco Hernández Mateo está vinculado a la Semana Santa de Salamanca desde 1984 cuando le propusieron sumarse a la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz.

Cornejo ha estado justo 10 años al frente de la Junta. De Francisco Hernández dice que está “superpreparado; conoce el sistema de funcionamiento de la Junta de Semana Santa y es conocido a nivel institucional, tanto en Salamanca como en Castilla y León y en Madrid. Está muy capacitado para hacer una buena labor. Hay cosas que quiere cambiar, porque a mí se me quedaron en el tintero, y otras que quiere mantener. Aunque mi opinión es ‘partidista’ porque también es mi amigo. Pero sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer”. El límite para presidir la Junta de Semana Santa son ocho años, con dos legislaturas de cuatro años, aunque el caso de Cornejo ha sido especial “porque el nombramiento que me dio el obispo el 28 de julio de 2010, incluía elaborar unos nuevos estatutos y tardamos seis años en elaborarlos. Y luego me presenté, hace cuatro años, para ponerlos en marcha y por eso he estado 10 años”.