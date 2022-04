Francisco Gómez, pregonero de la Pasión salmantina: “El doloroso parón de la pandemia es una oportunidad de estrenar la Semana Santa”

Francisco Gómez lleva años siendo la voz de la Semana Santa en La 8. Tras dos años de pandemia, su pregón es la antesala del regreso de las procesiones tras dos años de ausencia.

–En la cronología de pregoneros figurará como el de 2020, 2021 y 2022. ¿Qué ha supuesto desde que recibió el encargo el año previo a la pandemia?

–Una montaña rusa de emociones. He tenido el proceso normal de todo pregonero: la sorpresa absoluta, los nervios al empezar a prepararlo y las dudas antes de escribirlo. Después es una situación muy rara que la he llevado lo mejor que he podido. Ha generado cierta expectación porque es el pregón de la vuelta y esa responsabilidad, que me he autoimpuesto, de querer salirme de la norma, se convierte casi en una obligación.

–¿Cómo pretende romper las reglas no escritas del pregón?

–Cuando me lo pidió Cornejo, y luego después Fran me ratificó, me dijo que creía que era una persona que podía abrir nuevos caminos, ya que a diferencia de otras etapas, es otro mundo más audiovisual. Dentro del marco rígido que es un pregón de Semana Santa, al ser en el Teatro Liceo puede abrirse una nueva vía teniendo más en cuenta la parte de acto cultural que se celebra en un teatro.

–¿Se planteó ser pregonero el pasado año cuando aflojaron un poco las restricciones?

–Yo dije que estaba a disposición de la Junta de Semana Santa, pero es cierto que la incertidumbre que íbamos a vivir no era buena para nadie. Fuera de mi vida personal más íntima, el encargo de ser pregonero es lo más grande que me ha pasado nunca, y como tal me lo he tomado y lo he trabajado. Quiero vivir esto al 100% y tenía la sensación de que en 2021 no podía ser porque hasta el último momento no ibas a saber si habría 50, 100 personas o nadie.

–¿Qué mensaje transmitirá?

–Durante el último verano leí el libro ‘Nunca fuimos más felices’ de Carlos Marzal que hablaba de que al ser humano por encima de todo le gusta estrenar. Particularmente, ese recuerdo se tiene en la infancia donde da la sensación de estar estrenando la vida todo el rato. El parón que ha supuesto la pandemia, que ha sido difícil y doloroso, a la vez es una oportunidad de estrenar la Semana Santa.

–¿Cuántas veces ha tenido que cambiar el pregón?

–El pregón no salió del tirón, pero sí bastante fluido. La estructura debía reunir todas las condiciones: introducir algún elemento distinto que hiciera sentir a la gente que estaba viajando un poco. Y que fuera muy oral. Es un pregón hecho para contarse. De 2020 para aquí, lo que he cambiado sobre todo es por aquellos que ya no están.

–¿Cómo ve el regreso?

–Hay gente muy optimista y otros no tanto. Yo estoy entre los segundos. Toda esa gente alejada de la Semana Santa, no sé si vamos a ser capaces de que vuelvan. En mi pregón también les haré una apelación. Tenemos una Semana Santa bonita, única, que pensamos que siempre estará ahí, pero si no la cuidamos se puede deshacer entre las manos. Me preocupa ver los cortejos y turnos de carga.

–¿Ha tomado una dirección?

–El año 2022 nos va a permitir decirlo con más certeza. Había una inercia positiva con pequeños crecimientos, pero ahora mismo es una incógnita. A mí me resultó muy emotiva la pasada Semana Santa porque todo fue a última hora, cuando no se sabía si se haría algo, y creo que todas las cofradías estuvieron muy a la altura con colas en San Esteban, Catedral, Clerecía..

–¿Religión, cultura, tradición, folklore... con qué faceta se queda de la Semana Santa?

–Es un poco todo eso. En Salamanca tenemos constancia que quizás desde el siglo XIII y de forma reglada desde principios del siglo XVI existe. Es una tradición religiosa que se ampara en una manifestación artística. Durante el Barroco se subrayó esa religiosidad popular con una devoción muy marcada. Agitando todos esos elementos en la coctelera si me preguntas: ¿si alguien no cree puede disfrutar de la Semana Santa? Respondo sí, sin ambages. Si no te remueve algo por dentro cuando ves algunas imágenes, aunque no creas en la trascendencia de ellas...

–¿Qué aporta la combinación castellano y andaluza?

–Yo pienso que combinan bien. En una Región tan extensa y con tanta historia, si nos toca un papel a Salamanca, además de la ciudad más bonita, es ser la Andalucía de Castilla y León. El costal ha tardado en llegar, pero era una evolución natural. Dicho esto, a mí no me resulta un cuerpo extraño porque apela a una manera de sentir de mucha gente. En un escenario sensacional en el que se trabaja por seguir mejorando la iluminación, las señales y el recorrido, tienes la oportunidad en unos días de ver de todo. Si vas a Valladolid vas a ver unas sensacionales esculturas; en Zamora sobriedad; en León una tradición muy asentada; pero en Salamanca tienes la suerte de ver de todo. Además creo que es la propia procesión la que despierta el estado de ánimo de la persona que lo contempla distinto. Si vas a ver ‘El Despojado’ te puede salir un ‘olé’ y el Martes una actitud diferente de sobriedad y ni se le ocurre aplaudir. Y son las mismas personas. Todas esas sensibilidades están en el alma del salmantino.

–¿La Semana Santa atrae visitantes o la ciudad?

–Los visitantes los atrae la ciudad. No es mucha la gente que viene por la Semana Santa, pero luego se la encuentran y lo normal es que les guste. A veces les falta un poco esa cultura previa de qué es una procesión, porque es gente que no ha venido a verlas expresamente. Es lo que ocurre con la Plaza Mayor que ha dejado de ser ese gran salón de pasos porque confluyen muchas sensibilidades. Están viendo una procesión, pero también tomándose un vino, corriendo los niños o gritando. Simplemente, no se sabe.

–¿Cuál es la tarea pendiente?

–El acompañamiento. Con 50 cofrades más en cada procesión, la Semana Santa de Salamanca sería espectacular. La dimensión sería completamente distinta. Fructuoso Mangas, que en paz descanse, siempre repetía: “Sin imágenes, puede haber procesión, pero sin hermanos de fila no”.