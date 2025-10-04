El Foro GACETA de la Vivienda abordará en Salamanca los retos del sector Este encuentro contará con la participación de Carlos García Carbayo y María Pardo Álvarez para analizar los desafíos actuales del mercado inmobiliario

El Foro GACETA de la Vivienda, bajo el título «Desafíos y oportunidades de la vivienda en Salamanca», se celebrará el próximo 8 de octubre a las 9.30 h. en el Edificio San Esteban Cultural (C/ Arroyo de Santo Domingo, 19-23).

El encuentro se desarrollará a través de una mesa redonda formada por Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, y María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, y estará moderada por Julián Ballestero Chillón, director de LA GACETA.

El Foro de la Vivienda cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca (Patronato de Vivienda y Urbanismo ) y Laboral Kutxa.

Durante esta jornada, Carlos García Carbayo y María Pardo Álvarez analizarán la situación del mercado inmobiliario en Salamanca, los factores que restringen la oferta y la incidencia de la falta de vivienda en la despoblación, así como los incentivos y planes para fomentar la rehabilitación y reutilización de viviendas vacías, la mejora del acceso a la vivienda para jóvenes y familias en los pueblos y la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones.

La escasez de viviendas se ha convertido en el problema que más preocupa a los españoles, después de que la compra se haya encarecido un 40% en los siete últimos años y el alquiler un 36% en el mismo periodo.

En Salamanca, los ciudadanos sufren también las dificultades de oferta y de financiación para encontrar un lugar donde vivir y de manera especial los jóvenes y los habitantes del medio rural.

Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Salamanca han tomado conciencia de estas dificultades y están poniendo en marcha nuevas políticas para promover la construcción de vivienda nueva y la rehabilitación. A la vez están habilitando nuevas líneas de subvención al alquiler. Ambas administraciones están desarrollando planes de construcción de vivienda social, de pisos para alquiler y de recuperación de casas en las zonas menos habitadas.

Ayudas para jóvenes

En Salamanca, existen ayudas para jóvenes y personas vulnerables destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra. Estas ayudas incluyen el Bono Alquiler Joven, que ofrece hasta 250€ mensuales durante dos años para jóvenes de 18 a 35 años que trabajen y cumplan ciertos requisitos de ingresos. Además, existen subvenciones para el alquiler de viviendas, con porcentajes que pueden llegar al 75% de la renta, especialmente para jóvenes y personas vulnerables en municipios con menor población. También hay ayudas para la rehabilitación de edificios y la adquisición de viviendas, con el objetivo de aumentar el parque público de alquiler social y fijar población en el medio rural.

Hay que destacar que la Junta de Castilla y León ha concedido este año un total de 3,3 millones de euros en concepto de ayudas al alquiler para jóvenes menores de 36 años. De esos jóvenes, un 65% son mujeres. El objetivo de estas ayudas es favorecer la emancipación de los jóvenes y facilitar la vida a las familias y al mismo tiempo proteger a las personas mayores, así como dar seguridad al mercado inmobiliario.

Estas ayudas llegarán a 3.305 salmantinos. Un total de 319 beneficiarios de la provincia, casi uno de cada diez, superan los 65 años. Dentro de esta franja de edad, 207 son mujeres. A este grupo, las arcas autonómicas destinan 702.000 euros.

Las ayudas llegan casi al doble de mujeres que de hombres. Las mujeres acaparan el 62 % de las subvenciones concedidas en la provincia. Entre los beneficiarios también destacan 256 familias numerosas, que suman 640.912 euros en subvenciones.