Vivienda nueva construida en la Carretera de Ledesma (Salamanca).

El Foro GACETA de la Vivienda abordará en Salamanca los retos del sector

Este encuentro contará con la participación de Carlos García Carbayo y María Pardo Álvarez para analizar los desafíos actuales del mercado inmobiliario

Sábado, 4 de octubre 2025, 05:00

El Foro GACETA de la Vivienda, bajo el título «Desafíos y oportunidades de la vivienda en Salamanca», se celebrará el próximo 8 de octubre a las 9.30 h. en el Edificio San Esteban Cultural (C/ Arroyo de Santo Domingo, 19-23).

El encuentro se desarrollará a través de una mesa redonda formada por Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, y María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, y estará moderada por Julián Ballestero Chillón, director de LA GACETA.

Patrocinadores

El Foro de la Vivienda cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca (Patronato de Vivienda y Urbanismo ) y Laboral Kutxa. 

Durante esta jornada, Carlos García Carbayo y María Pardo Álvarez analizarán la situación del mercado inmobiliario en Salamanca, los factores que restringen la oferta y la incidencia de la falta de vivienda en la despoblación, así como los incentivos y planes para fomentar la rehabilitación y reutilización de viviendas vacías, la mejora del acceso a la vivienda para jóvenes y familias en los pueblos y la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones.

La escasez de viviendas se ha convertido en el problema que más preocupa a los españoles, después de que la compra se haya encarecido un 40% en los siete últimos años y el alquiler un 36% en el mismo periodo.

En Salamanca, los ciudadanos sufren también las dificultades de oferta y de financiación para encontrar un lugar donde vivir y de manera especial los jóvenes y los habitantes del medio rural.

Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Salamanca han tomado conciencia de estas dificultades y están poniendo en marcha nuevas políticas para promover la construcción de vivienda nueva y la rehabilitación. A la vez están habilitando nuevas líneas de subvención al alquiler. Ambas administraciones están desarrollando planes de construcción de vivienda social, de pisos para alquiler y de recuperación de casas en las zonas menos habitadas.

Ayudas para jóvenes

En Salamanca, existen ayudas para jóvenes y personas vulnerables destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra. Estas ayudas incluyen el Bono Alquiler Joven, que ofrece hasta 250€ mensuales durante dos años para jóvenes de 18 a 35 años que trabajen y cumplan ciertos requisitos de ingresos. Además, existen subvenciones para el alquiler de viviendas, con porcentajes que pueden llegar al 75% de la renta, especialmente para jóvenes y personas vulnerables en municipios con menor población. También hay ayudas para la rehabilitación de edificios y la adquisición de viviendas, con el objetivo de aumentar el parque público de alquiler social y fijar población en el medio rural.

Hay que destacar que la Junta de Castilla y León ha concedido este año un total de 3,3 millones de euros en concepto de ayudas al alquiler para jóvenes menores de 36 años. De esos jóvenes, un 65% son mujeres. El objetivo de estas ayudas es favorecer la emancipación de los jóvenes y facilitar la vida a las familias y al mismo tiempo proteger a las personas mayores, así como dar seguridad al mercado inmobiliario.

Estas ayudas llegarán a 3.305 salmantinos. Un total de 319 beneficiarios de la provincia, casi uno de cada diez, superan los 65 años. Dentro de esta franja de edad, 207 son mujeres. A este grupo, las arcas autonómicas destinan 702.000 euros.

Las ayudas llegan casi al doble de mujeres que de hombres. Las mujeres acaparan el 62 % de las subvenciones concedidas en la provincia. Entre los beneficiarios también destacan 256 familias numerosas, que suman 640.912 euros en subvenciones.

