Foro GACETA: Plan para formar a 20.000 expertos en ciberseguridad en Castilla y León

La consejera de Empleo recalcó que hay empresas que quieren asentarse en Castilla y León y que no encuentran trabajadores con los perfiles profesionales que necesitan. Un déficit que quieren solventar con el programa dedicado a la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, y que implica cambios importantes en la formación. “Estamos evaluando la que realiza el Ecyl y también la que se ofrece a través de las convocatorias para entidades de formación”, especificó, con lo que en dos años la Comunidad podría situarse como referente en España en un sector en auge como la ciberseguridad. “Ya contamos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León y un Hub del sector, además de contar con la especialización en inteligencia artificial de la Universidad de Salamanca”, explicó.

La consejera de Empleo ha respondido, además, a preguntas sobre el futuro político de Ciudadanos, al asegurar que ahora más que nunca es necesario un partido de centro con ideas liberales para hacer frente a una política “muy polarizada”. Respecto a la postura de su ex compañera de partido, la procuradora María Montero, que no votó a favor en las Cortes de vetar los indultos a los políticos catalanes, ha mostrado su sorpresa: “Me da pena que haya cambiado de esta manera. Los políticos no se pueden saltar la Constitución y las leyes y Sánchez tampoco puede hacerlo con las normas de la democracia para concederles los indultos”.