El director del Parque Científico, Javier González Benito, en el centro durante la presentación del convenio de las CIR con los ayuntamientos. Sandra López - Comunicación USAL
Formación y emprendimiento tecnológico para dinamizar el mundo rural

El proyecto TUTOR, coordinado por el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, marca un hito en la transformación rural con el inicio de su bootcamp práctico en ciberseguridad, consolidando la apuesta por el talento, la capacitación digital y la innovación en municipios de Salamanca y Portugal

Lunes, 29 de septiembre 2025, 05:00

El consorcio del proyecto TUTOR, liderado por el Parque Científico de la Universidad de Salamanca e integrado por CEOE CEPYME Salamanca, la Universidad de Beira Interior y el Municipio de Fundão, ha anunciado el inicio oficial de los bootcamps transfronterizos, una acción clave de su estrategia para fomentar el emprendimiento y fijar población en el mundo rural. Estos bootcamps, que se celebran en Salamanca y en la Beira Interior portuguesa, ofrecen formación intensiva y práctica en ciberseguridad, una disciplina en pleno auge que demanda cada vez más empleos cualificados en todo el mundo. Los territorios despoblados, como los municipios rurales salmantinos y la región centro portuguesa, encuentran así nuevas oportunidades para atraer y retener talento joven, combatir la fuga de población y construir tejido productivo ligado a la economía digital.

La puesta en marcha de los bootcamps TUTOR responde a una demanda real del mercado laboral actual, que requiere personas con competencias digitales, dominio de la ciberseguridad, habilidades en programación y capacidad de adaptarse a entornos colaborativos y de innovación abierta. El programa se estructura en módulos que incluyen fundamentos técnicos, metodologías ágiles, simulaciones reales y mentorías personalizadas, todo ello orientado tanto a jóvenes con formación previa como a personas sin experiencia en el sector, pero con interés en reconvertirse profesionalmente. La modalidad híbrida –presencial y online– facilita el acceso de participantes de distintas localidades rurales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el aprendizaje flexible.

Paralelamente a la formación en ciberseguridad, el proyecto TUTOR consolida el despliegue de las Células de Innovación Rural (CIR) en Peromingo, Candelario y Vitigudino, tres municipios estratégicos de Salamanca, junto a dos CIR ya existentes en Cova da Beira, Portugal. Estos espacios, dotados con ordenadores, impresoras 3D, acceso a internet de alta velocidad y recursos para el prototipado, la formación y el networking, actúan como laboratorios de innovación abierta y colaboración entre ayuntamientos, empresas, asociaciones y la ciudadanía local. En las CIR se promueven actividades de emprendimiento, talleres, jornadas de transferencia tecnológica e iniciativas de apoyo al empleo femenino y a los grupos más afectados por la despoblación y el envejecimiento.

El modelo de las CIR facilita la generación de sinergias entre agentes públicos y privados y conecta el ecosistema innovador del Parque Científico de Salamanca con el territorio rural, promoviendo la transferencia de conocimiento y la aplicación de tecnología en sectores como la agricultura, el turismo, la economía circular y los servicios sociales. De este modo, no solo se abren vías de desarrollo económico, sino que se refuerza el sentido de pertenencia y se impulsa la cohesión social en los pueblos participantes. Está previsto que las cinco CIR entren en funcionamiento a lo largo de octubre, convirtiéndose en referentes regionales para el diseño de soluciones innovadoras adaptadas a los retos demográficos y productivos rurales.

Cursos MOOCs

Además de los bootcamp y las CIR, el proyecto TUTOR contempla el lanzamiento de seis cursos online (MOOCs) sobre materias estratégicas para la transformación del mundo rural, la economía digital, el emprendimiento y la gestión sostenible de recursos. Estos cursos, desarrollados en colaboración con la Universidad da Beira Interior, permiten a los participantes adquirir competencias clave en áreas como energías renovables, transformación agroalimentaria, inclusión digital y liderazgo social. El proyecto se apoya igualmente en acciones de colaboración público-privada y en el acompañamiento personalizado a emprendedores locales, fomentando un entorno favorable para el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas rurales innovadoras.

Todas estas actividades se enmarcan en el programa Interreg VI_A España-Portugal POCTEP 2021-2027, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El presupuesto de la iniciativa alcanza los 620.801 euros y su plazo de ejecución se extiende durante dos años y medio. Desde su lanzamiento, TUTOR se ha consolidado como modelo de referencia en la revitalización rural, evidenciando la capacidad del Parque Científico de la Universidad de Salamanca y sus socios para transformar los retos rurales en oportunidades de futuro y desarrollo sostenible, apostando por el talento, la innovación y la cohesión territorial.

