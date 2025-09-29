Formación y emprendimiento tecnológico para dinamizar el mundo rural

Lunes, 29 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El consorcio del proyecto TUTOR, liderado por el Parque Científico de la Universidad de Salamanca e integrado por CEOE CEPYME Salamanca, la Universidad de Beira Interior y el Municipio de Fundão, ha anunciado el inicio oficial de los bootcamps transfronterizos, una acción clave de su estrategia para fomentar el emprendimiento y fijar población en el mundo rural. Estos bootcamps, que se celebran en Salamanca y en la Beira Interior portuguesa, ofrecen formación intensiva y práctica en ciberseguridad, una disciplina en pleno auge que demanda cada vez más empleos cualificados en todo el mundo. Los territorios despoblados, como los municipios rurales salmantinos y la región centro portuguesa, encuentran así nuevas oportunidades para atraer y retener talento joven, combatir la fuga de población y construir tejido productivo ligado a la economía digital.

La puesta en marcha de los bootcamps TUTOR responde a una demanda real del mercado laboral actual, que requiere personas con competencias digitales, dominio de la ciberseguridad, habilidades en programación y capacidad de adaptarse a entornos colaborativos y de innovación abierta. El programa se estructura en módulos que incluyen fundamentos técnicos, metodologías ágiles, simulaciones reales y mentorías personalizadas, todo ello orientado tanto a jóvenes con formación previa como a personas sin experiencia en el sector, pero con interés en reconvertirse profesionalmente. La modalidad híbrida –presencial y online– facilita el acceso de participantes de distintas localidades rurales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el aprendizaje flexible.

Paralelamente a la formación en ciberseguridad, el proyecto TUTOR consolida el despliegue de las Células de Innovación Rural (CIR) en Peromingo, Candelario y Vitigudino, tres municipios estratégicos de Salamanca, junto a dos CIR ya existentes en Cova da Beira, Portugal. Estos espacios, dotados con ordenadores, impresoras 3D, acceso a internet de alta velocidad y recursos para el prototipado, la formación y el networking, actúan como laboratorios de innovación abierta y colaboración entre ayuntamientos, empresas, asociaciones y la ciudadanía local. En las CIR se promueven actividades de emprendimiento, talleres, jornadas de transferencia tecnológica e iniciativas de apoyo al empleo femenino y a los grupos más afectados por la despoblación y el envejecimiento.

El modelo de las CIR facilita la generación de sinergias entre agentes públicos y privados y conecta el ecosistema innovador del Parque Científico de Salamanca con el territorio rural, promoviendo la transferencia de conocimiento y la aplicación de tecnología en sectores como la agricultura, el turismo, la economía circular y los servicios sociales. De este modo, no solo se abren vías de desarrollo económico, sino que se refuerza el sentido de pertenencia y se impulsa la cohesión social en los pueblos participantes. Está previsto que las cinco CIR entren en funcionamiento a lo largo de octubre, convirtiéndose en referentes regionales para el diseño de soluciones innovadoras adaptadas a los retos demográficos y productivos rurales.

Cursos MOOCs

Además de los bootcamp y las CIR, el proyecto TUTOR contempla el lanzamiento de seis cursos online (MOOCs) sobre materias estratégicas para la transformación del mundo rural, la economía digital, el emprendimiento y la gestión sostenible de recursos. Estos cursos, desarrollados en colaboración con la Universidad da Beira Interior, permiten a los participantes adquirir competencias clave en áreas como energías renovables, transformación agroalimentaria, inclusión digital y liderazgo social. El proyecto se apoya igualmente en acciones de colaboración público-privada y en el acompañamiento personalizado a emprendedores locales, fomentando un entorno favorable para el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas rurales innovadoras.

Todas estas actividades se enmarcan en el programa Interreg VI_A España-Portugal POCTEP 2021-2027, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El presupuesto de la iniciativa alcanza los 620.801 euros y su plazo de ejecución se extiende durante dos años y medio. Desde su lanzamiento, TUTOR se ha consolidado como modelo de referencia en la revitalización rural, evidenciando la capacidad del Parque Científico de la Universidad de Salamanca y sus socios para transformar los retos rurales en oportunidades de futuro y desarrollo sostenible, apostando por el talento, la innovación y la cohesión territorial.