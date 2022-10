Fomentar el arte local tirando de ‘carrete’

Dicen que si el encanto de la fotografía te atrapa, siempre resulta difícil salir de ella. Algo parecido es lo que han vivido los 11 fotógrafos amateurs que se han convertido en protagonistas gracias a la exposición que, desde este martes hasta que finalice octubre, acogerá la sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado Plaza de Trujillo, en donde lucen un total de 60 imágenes en las que se plasman todos los conocimientos que se han aprendido en el curso de fotografía impartido por la asociación de vecinos ‘La Aldehuela’ en su espacio de arte y cultura y que se exponen con un único objetivo por el que se lleva batallando desde su creación: fomentar el arte local. Y tirar de ‘carrete’ se convirtió en la principal opción que, tanto Eladio Martín, presidente de la agrupación, como José Antonio Porteros, comisario de la muestra, contemplaron para conseguirlo, ya que aseguran que “está bastante olvidado”.

“Cuando llegué al curso, no tenía conocimientos de fotografía. Yo era aficionada y me enteré de que se podía venir a la asociación para aprender a manejar mejor la cámara. Después de un año, en el que he aprendido a controlar las distintas técnicas y a controlar factores que influyen a la hora de tomar una foto como la exposición o la velocidad, puedo asegurar que la fotografía me gusta todavía más. De hecho, volveré a hacer el curso. Volveré a empezar de cero para adquirir más conocimientos”, asegura Lucía Campo, una de las alumnas de la última edición del curso, que volverá a repetirse desde el próximo martes, 11 de octubre, hasta junio, en el Centro Municipal Luis Vives, encantada de ver el resultado de las cuatro fotos que presenta en la exposición.

“Todas estas fotografías las ha hecho gente que no tenía conocimientos de fotografía. Por eso, el mérito es mayor”, asegura orgulloso el comisario de la exposición y también profesor del curso, José Antonio Porteros, que recalca que todos los trabajos presentados “son de gran calidad”.

Para Azucena Prieto, otra de sus alumnas, lo más bonito de haber hecho el curso ha sido el “poder coincidir con gente que no tiene ningún problema en ayudarte cuando no sabes algo”: “La experiencia ha sido buenísima. Antes, no sabía nada y, ahora, sé bastantes cosas. Para mí, es más que suficiente. Además, siempre hay gente dispuesta a ayudar”. Y, precisamente, la empatía de todos los alumnos, siendo la gran mayoría principiantes, es uno de los factores de los que más orgulloso está el presidente de la asociación de vecinos ‘La Aldehuela’, que asegura que, con iniciativas como esta, “se da la vida que necesita el barrio”.