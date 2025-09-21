Fomentando el emprendimiento universitario: Iniciativa Campus Emprendedor

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

En un mundo donde la innovación impulsa el desarrollo económico, programas como el concurso Iniciativa Campus Emprendedor, promovido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) dentro del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE), se consolidan como motores de cambio.

Con una trayectoria de más de una década, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, como parte del ecosistema de emprendimiento de la USAL, gestiona esta iniciativa dirigida a estudiantes, profesores, personal, becarios y egresados de las universidades de Castilla y León, fomentando la creación de empresas innovadoras basadas en el conocimiento generado en las aulas y laboratorios.

De la idea al mercado

El principal objetivo de la Iniciativa Campus Emprendedor es impulsar la creación de empresas innovadoras, favoreciendo la participación de las universidades y de sus investigadores en la creación y desarrollo de nuevas empresas. El concurso se estructura en dos categorías: Idea Empresarial Innovadora, que premia conceptos creativos con potencial de negocio, y Proyecto Empresarial, para planes de negocio listos para implementarse. Los premios incluyen hasta 10.000 euros para capital social en la categoría de proyectos, además de diplomas y dispositivos. También se otorgan menciones especiales a iniciativas de impacto social, cultural o humanístico, ampliando su alcance más allá de lo tecnológico.

En su edición de 2025, el programa refuerza su apuesta por la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento para fomentar la innovación en sectores clave. El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 11 de noviembre de 2025. Las personas interesadas pueden acceder a la web tcue.usal.es o contactar directamente con la Fundación General (tcue@usal.es).

Éxitos de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca (USAL) ha brillado en el concurso, consolidándose como referente en emprendimiento e innovación. En 2015, Olga Ivanova y Juan José García Meilán ganaron en la categoría de Idea Empresarial con un analizador automático de expresión oral para diagnosticar Alzheimer, un proyecto que impulsó su desarrollo posterior. En 2020, Jesús Eduardo Córdoba y Diego Tomás Pérez, vinculados a la USAL y la Universidad Pontificia de Salamanca, obtuvieron el primer premio en Proyecto Empresarial, destacando la colaboración interuniversitaria.

En 2021, la USAL dominó la categoría de Idea Empresarial con el primer y segundo premio, además de una mención especial en Proyecto Empresarial por una iniciativa cultural. En 2023, el proyecto 'Plataforma digital de salud que proporciona un seguimiento personalizado de la medicación de cada paciente' promovido por un grupo multidisciplinar de estudiantes de la USAL, ha dado lugar recientemente a la creación de la nueva empresa NUVORA HEALTH.

En la más reciente edición del 2024, el proyecto 'Dispositivo de tratamiento del Control de Tronco en Sedestación', liderado por Andrés Sanz García y Ana María Martín Nogueras, logró el segundo premio en Idea Innovadora de Negocio. Este dispositivo, diseñado para personas con daños neuromusculares, evidenció el impacto social de la innovación salmantina.

Otros proyectos destacados incluyen GPSIN (2012) y EGOGENOMICS (2019), que evolucionaron en empresas exitosas tras ganar en Proyecto Empresarial.

Un caso ejemplar es el de Santiago González Izard, egresado de la USAL con un doctorado cum laude en Ingeniería Informática. En 2012, su proyecto GPSIN, una aplicación de realidad aumentada para guiar en interiores, ganó en Proyecto Empresarial, dando origen a ARSOFT. Como CEO, González Izard ha llevado esta empresa a liderar soluciones en realidad aumentada, virtual y mixta, con aplicaciones en salud, industria y defensa. Su plataforma NextMed, premiada en 2022 con el E-nnova Health, demuestra el potencial transformador del programa.

La importancia de estos programas

Los responsables del programa en la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Eva Maestro y Miguel Ángel Salinero, destacan que iniciativas como esta son esenciales para cerrar la brecha entre la academia y el mercado, transformando investigaciones en soluciones prácticas que generan empleo y riqueza. «En Castilla y León», apuntan, «el programa, en sus últimas ediciones, ha originado al menos 13 empresas en el entorno de la Universidad de Salamanca, contribuyendo a la consolidación de la región como un polo de innovación».

Estos concursos fomentan una cultura emprendedora entre los jóvenes, combatiendo el desempleo juvenil y reteniendo talento. Los premios económicos, además de proporcionar capital social para las nuevas empresas, atraen inversiones, multiplicando su impacto en la economía local.

Para la Fundación General de la Universidad de Salamanca, estos logros refuerzan el posicionamiento de la USAL como motor de innovación y hacen hincapié en la necesidad de continuar atrayendo recursos y colaboraciones. «Programas como el Campus Emprendedor no solo impulsan ideas, sino que invierten en el futuro, transformando el conocimiento en progreso tangible para la sociedad», señala Eva Maestro.