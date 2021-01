Flores para el maestro Julio Robles

El recuerdo a Julio Robles en la intimidad. La pandemia del coronavirus no impidió que le faltaran las flores al maestro. El Ayuntamiento, junto a la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica’, pidió a la afición que no acudiera al tradicional encuentro con el que se homenajea a una de las glorias del toreo charro por precaución ante el riesgo de contagios del coronavirus y el acto se limitó a la presencia de miembros de la familia de Robles, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y un representante del colectivo que agrupa a las peñas taurinas de la capital y la provincia, en este caso su presidente Luciano Sánchez. El párroco de María Mediadora, y capellán de la capilla de la plaza de toros de La Glorieta, Constantino Cascón, rezó un responso en recuerdo del llorado torero como antesala a que las hermanas de Robles, Candelas y Maribel, junto a su cuñada, Geli, depositaran a los pies de la monumental escultura que majestuosa y triunfal se levanta en los exteriores del coso que tantas veces le vio triunfar y salir por su puerta grande. Candelas Robles, en la intimidad y tras dedicar una mirada de complicidad a la estatua del maestro, agradeció al alcalde la deferencia de no haber dejado pasar la oportunidad ni que la fecha se quedara en blanco para recordar a su hermano pese a la efervescencia de la pandemia, a lo que García Carbayo respondió: “De una manera o de otra lo haremos siempre”. Gloria eterna al maestro en el 20 aniversario de su marcha, después de que el pasado jueves, 14 de enero, se cumplieran dos décadas de su paseíllo a la eternidad.