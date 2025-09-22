Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Flecha a pesar de todo

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:00

Hubo un tiempo en el que las señales de tráfico se veían bien y se distinguían los conos, pero las pegatinas y la mala idea de algunos las han convertido en blanco de pegotes y hay algunas en las que cuesta distinguir qué demonios quieren decir exactamente. En esta, al menos, se ve la flecha.

Espacios grises

