FOTODENUNCIA
Flecha a pesar de todo
Salamanca
Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:00
Hubo un tiempo en el que las señales de tráfico se veían bien y se distinguían los conos, pero las pegatinas y la mala idea de algunos las han convertido en blanco de pegotes y hay algunas en las que cuesta distinguir qué demonios quieren decir exactamente. En esta, al menos, se ve la flecha.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.