Flecha a pesar de todo

Hubo un tiempo en el que las señales de tráfico se veían bien y se distinguían los conos, pero las pegatinas y la mala idea de algunos las han convertido en blanco de pegotes y hay algunas en las que cuesta distinguir qué demonios quieren decir exactamente. En esta, al menos, se ve la flecha.