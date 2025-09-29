FISAN, reconocida con el Premio a la Internacionalización de la Cámara de Comercio de Salamanca

En Anuga en el año 2019, la feria de alimentos y bebidas más grande del mundo.

La Cámara de Comercio de Salamanca ha concedido, por unanimidad, el Accésit a la Internacionalización del Premio Pyme del Año a Florencio Sánchez e Hijos (FISAN), empresa centenaria de Guijuelo dedicada a la elaboración y comercialización de productos ibéricos de máxima calidad. El jurado ha puesto en valor su capacidad para conjugar tradición artesanal e innovación tecnológica, así como una estrategia clara de expansión internacional que ya sitúa a la firma en más de 25 países.

Imagen de familia tras recibir el Premio con el resto de galardonados.

El reconocimiento llega en un momento clave para la compañía. Desde 2018, el departamento de exportación ha multiplicado su peso en la facturación: ha pasado de representar apenas un 1% a rozar actualmente el 15%, con una cartera cercana a 100 clientes repartidos en mercados tan exigentes y diversos como China, Estados Unidos, Singapur, Australia, Dubái o Vietnam.

Un espaldarazo a nuestra estrategia

Para Javier Sánchez Hernández, director adjunto de Ibéricos FISAN, este galardón supone «un espaldarazo» al trabajo realizado en los últimos años:

«Más allá de un reconocimiento público, es una manera de demostrar que vamos por el buen camino y tenemos que seguir reforzando la apuesta por la internacionalización. Hoy supone el 15% de las ventas, pero sin descuidar nunca el mercado nacional, que sigue siendo el más fuerte y al que debemos cuidar e invertir por volumen».

Sánchez recuerda que FISAN es una empresa familiar de tercera generación, fundada en 1920, que ha sabido mantener su esencia artesanal incorporando a la vez los sistemas más modernos de producción. Un ejemplo es la nueva fábrica inaugurada en 2020, de más de 7.000 metros cuadrados, diseñada para integrar toda la producción en un único edificio, mejorar el servicio a clientes y cumplir las exigentes normativas internacionales en materia de certificaciones, trazabilidad y etiquetado.

Felipe González, director de exportaciones de FISAN, en Shanghái en 2024 con el ministro Planas.

Tradición en innovación al servicio de la excelencia

Con una plantilla de unas 35 personas, la compañía combina la tradición en la elaboración de jamones y embutidos ibéricos con una apuesta firme por la innovación y la calidad. El objetivo a medio plazo, según su director adjunto, es «reforzar todo el comercio creado en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional».

En España, FISAN ha ampliado en los últimos años su red de distribución, que inicialmente se centraba en Madrid y Cataluña, hacia otras zonas de fuerte consumo y destinos turísticos. En el ámbito internacional, la compañía seguirá consolidando su posición en los mercados donde ya está presente, al tiempo que explora nuevas oportunidades.

Javier Sánchez y Felipe González en Milán en 2019.

Un premio al esfuerzo colectivo

Para Sánchez, este accésit reconoce no solo la estrategia empresarial, sino también el esfuerzo del equipo humano:

«La internacionalización implica un enorme trabajo de exportación, de etiquetado, de preparación de pedidos, de formación en sistemas informáticos… Para nuestros operarios es muy importante que se reconozca desde fuera su labor, porque son parte esencial de la cadena. Y también para nuestro director de exportación, Felipe González, que viaja constantemente y asume una gran responsabilidad. Que se valore todo ese esfuerzo siempre es bonito».

Con este premio, la Cámara de Comercio de Salamanca pone de relieve el papel creciente de FISAN como embajadora internacional de los ibéricos de Guijuelo, una proyección exterior que complementa y fortalece la presencia de la firma en el mercado nacional, manteniendo intacto su compromiso con la excelencia.