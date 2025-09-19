Finsa Grupo Correduría de seguros asesora en vida riesgo a la universidad pontificia de comillas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Finsa Grupo Correduría de Seguros ha asesorado a la Universidad Pontificia de Comillas en la contratación de un seguro de Vida Riesgo. Este seguro está diseñado para que la aseguradora cubra las tasas académicas del alumno en el caso de fallecimiento del progenitor del que depende económicamente.

Este seguro garantiza a más de 8.700 estudiantes la posibilidad de terminar sus estudios en el caso de que sus progenitores sufrieran un siniestro.

Finsa Grupo Correduría de Seguros explica que ha pilotado todo el proceso que «ha sido muy exigente». En una primera fase realizó un análisis exhaustivo para seleccionar las compañías, que a continuación presentaron las ofertas más adecuadas. Tras ello, eligió la candidata final, no solo por el criterio de la prima más competitiva, sino también por la adecuación de sus condiciones y cláusulas a las necesidades específicas de la Universidad.

Un referente

Finsa Grupo Correduría de Seguros es un referente en el sector asegurador español. Desde su sede central en la calle Toro, 48-50, 1ª planta, desarrolla su actividad con el cliente como protagonista. Ofrece un amplio abanico de posibilidades aseguradoras. Guía y asesora al consumidor para que encuentre el producto que mejor se ajuste a sus necesidades. El enfoque principal radica en proporcionar ahorro en tiempo y costes, simplificar la búsqueda de información y proporcionar seguros adaptados tanto a particulares como a empresarios. Con una estructura especializada por líneas de negocio, garantiza un servicio personalizado en la tramitación de cualquier tipo de siniestro.