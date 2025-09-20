Financiación, mentoring y alianzas, en el Foro GACETA del Emprendimiento El evento analizará los principales retos del ecosistema emprendedor en la provincia y pondrá sobre la mesa soluciones en materia de financiación, asesoramiento, incubadoras de empresas, programas de innovación y colaboración

Imagen de la última Feria de Empleo y Emprendimiento organizada por la Cámara de Comercio de Salamanca.

En un contexto de transformación social, económica y tecnológica como el actual, el emprendimiento no solo representa una vía de generación de empleo y riqueza, sino también un motor de innovación, cohesión territorial y y lucha contra la despoblación. Castilla y León, y en particular la provincia de Salamanca, afrontan el reto de consolidar un ecosistema emprendedor que ofrezca oportunidades reales a quienes desean crear o desarrollar sus propios proyectos empresariales.

El Foro GACETA del Emprendimiento, que se celebrará el próximo 23 de septiembre a las 9.30 h. en el Casino de Salamanca, servirá de punto de encuentro entre administraciones, empresarios, entidades financieras y universidad con el objetivo de analizar y fortalecer las estrategias de apoyo al emprendimiento. Se trata de diagnosticar los principales obstáculos para los emprendedores y buscar fórmulas para mejorar la coordinación de recursos, programas y servicios.

El Foro abordará la financiación de nuevos proyectos, la normativa y las ayudas para emprendedores, los programas de apoyo a través del mentoring, incubadoras y viveros de empresas, así como las líneas de microcrédito, asesoramiento personalizado o programas de innovación. También serán objeto de análisis las alianzas entre las administraciones, la universidad, el sector financiero y el tejido empresarial para apoyar los proyectos de emprendimiento en Salamanca y en Castilla y León.

Ponentes

El encuentro contará con la participación de Leticia García Sánchez, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León; Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca; Lucía Rivas Pintos, directora de Negocios, Pymes y Agro de Unicaja; y Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca.

Patrocinadores

Este encuentro de debate cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, Unicaja, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Cámara de Comercio y el Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

Iniciativas

El ecosistema Tormes+, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca, se ha convertido en un polo de innovación, formación y empleo abierto a todos los ciudadanos, un entorno pensado para impulsar el emprendimiento, la digitalización y la retención de talento.

Así, la Escuela de Emprendimiento incluye, por un lado, el Programa Emplea tu futuro para jóvenes desempleados, que ofrece formación en contenidos demandados por el mercado laboral real, como marketing digital, data analytics, realidad virtual, impresión 3D, robótica o industria farmacéutica. A esta iniciativa se suma el programa de becas 'Emplea tu futuro', con el que los alumnos podrán hacer prácticas remuneradas durante seis meses en empresas salmantinas.

Además, la Escuela de Emprendimiento acoge varios programas en colaboración con la EOI (Escuela de Organización Industrial).

También se desarrollan iniciativas con la Fundación INCYDE, con los programas Reactiva tu futuro, para jóvenes con idea de emprender, para guiarles, formarles y ayudarles en esta fase inicial de sus proyectos; y Emprende y Avanza, para asesorar a pequeños comercios de manera individualizada con el objetivo de que aprendan a realizar un análisis técnico de sus negocios y capacidad de resiliencia.

A estas iniciativas se suman los 'Viernes de Emprendimiento', que incluyen charlas y encuentros con expertos y emprendedores.

Autónomos y Pymes

Por su parte, la Junta de Castilla y León cuenta con una serie de ayudas financieras y subvenciones a fondo perdido adaptadas al tamaño de la empresa, al objetivo del proyecto, al tipo de sector al que pertenece y las necesidades concretas de cada autónomo o emprendedor.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año, en Castilla y León se crearon más de 1.700 nuevas empresas, lo que supone un aumento del 6,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y superior a la media del país. Y en Salamanca, ese incremento se ha situado por encima del 30%, y es la tercera provincia de España con un mayor crecimiento, destacan desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.

Santa Marta tendrá un Centro de Emprendimiento e Innovación

La puesta en marcha del futuro Centro de Emprendimiento e Innovación de Santa Marta de Tormes, impulsado por la Junta, el Ayuntamiento y el centro tecnológico Air Institute, contará con el apoyo de la Diputación y la Universidad de Salamanca. El Centro busca fomentar la creatividad y el emprendimiento. También orientará, formará y dotará de las infraestructuras necesarias para favorecer el nacimiento, puesta en marcha y consolidación de nuevas empresas. Todo ello, con el objetivo final de impulsar la creación de empleo de alta calidad, contribuyendo así a dinamizar el tejido empresarial local.

Este espacio innovador en la región, que está llamado a ser uno de los puntos más interesantes de innovación en la localidad, buscará impulsar la transformación tecnológica y fortalecer el tejido empresarial.

El presupuesto para llevar a cabo la obra del edificio asciende a casi 1.784.371 euros aportados por la Junta de Castilla y León la Diputación y el propio Ayuntamiento.

Ampliar Presentación de la iniciativa 'Pasaporte de Empleo' de la USAL.

Por su parte, la Universidad de Salamanca ha puesto en marcha el 'Pasaporte de Empleo' con el objetivo de impulsar la entrada al mercado laboral de sus estudiantes.

Esta iniciativa, auspiciada por el vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, a través del Servicio de Empleo y Emprendimiento SIPPE-USALEmprende, reconocerá todas las actividades en empleo y emprendimiento desempeñadas por el universitario a lo largo de su formación académica.

Por otro lado, el Plan TCUE, gestionado a través de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, facilita que los estudiantes puedan transformar sus trabajos fin de grado y fin de máster en prototipos orientados al mercado; se les tutela y forma para consolidar un plan de negocio y se promueve la colaboración con empresas. Destaca el Concurso Desafío UE con varios premios a grupos de investigación de la Universidad de Salamanca en la última edición, la Convocatoria Lanzadera de proyectos con empresas y las pruebas de concepto de grupos de investigación.

Además, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca se ha convertido en un entorno dinámico que impulsa la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la innovación. En este contexto, destaca la puesta en marcha de las Células de Innovación Rural (CIR), diseñadas para fomentar el acceso a la tecnología, la colaboración y el desarrollo de competencias digitales en el entorno rural con el objetivo de promover el emprendimiento y la innovación en el medio rural.

Ampliar Startup OLÉ volverá a reunir a emprendedores e inversores. Nueva edición de Startup OLÉ, uno de los mayores eventos de emprendimiento Startup OLÉ Salamanca'25, uno de los mayores eventos de emprendimiento e innovación tecnológica de Europa e Iberoamérica y evento líder de networking se celebrará del 15 al 17 de octubre en el Palacio de Congresos. Esta feria busca conectar emprendedores y startups/scaleups con inversores, corporaciones y otros agentes del ecosistema internacional, en una atmósfera diseñada para la generación de sinergias y negocios y la obtención de inversión, con el objetivo final de crear riqueza y empleo. Para ello, Startup OLÉ Salamanca'25 incluirá una gran variedad de foros y espacios en donde se abordarán temáticas como la ciberseguridad (CIBER-SHUBE) y la promoción de productos y servicios ciberseguros (CIBER OLÉ), la inversión, las administraciones públicas, las universidades y los medios de comunicación. Además, tendrá lugar un hackathon, feria de startups, competición de pitch, rondas de negocio y actividades de networking incluyendo cócteles y conciertos. En el marco de Startup OLÉ Salamanca'25 también acogerá el SystemEU Summit 2025, un evento europeo que reunirá a universidades, startups, centros de innovación, administraciones públicas y empresas con el objetivo de fortalecer la colaboración en sectores clave relacionados con la digitalización de la salud, la energía y la movilidad. Durante la jornada se celebrarán talleres, sesiones de matchmaking, actividades de cocreación, programas de incubación y espacios para acceder a recursos y oportunidades de financiación europea. El encuentro forma parte del proyecto SYSTEMEU, una iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa que impulsa la transformación digital y el desarrollo de ecosistemas regionales de innovación en cinco regiones: Baviera (Alemania), Cluj-Napoca (Rumanía), Braga (Portugal), el Cantón de Tuzla (Bosnia y Herzegovina) y Castilla y León (España).