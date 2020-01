Filtraciones y riesgo de derrumbe. La complicada situación del Mercado de San Bernardo

En abril de 2018, el Ayuntamiento de Salamanca firmó un contrato de 464.540 euros (IVA incluido) para rehabilitar los sótanos del Mercado de San Bernardo y transformarlo en un nuevo centro cívico para el barrio. Las obras no llegaron a iniciarse al comprobar el deteriorado estado en que se encontraban los pilares y el forjado del suelo de la planta baja —el techo del sótano— debido a las filtraciones de agua procedentes de los puestos del centro de abastos. El Ayuntamiento procedió de inmediato a su apuntalamiento. De hecho, esta semana se ha publicado la licitación de un contrato para prolongar el apuntalamiento y garantizar la seguridad hasta que a lo largo de este año se inicie la rehabilitación del inmueble situado en la confluencia de la avenida de Filiberto Villalobos con la calle la Alberca.

Dado que hasta que no se consolide la estructura del mercado no se puede acometer el acondicionamiento de los sótanos como espacio de participación municipal para los vecinos de la zona, la Concejalía de Fomento, a cuyo frente se encuentra Daniel Llanos, se propone acometer un proyecto que aglutine ambas actuaciones, y cuyo presupuesto rondará el millón de euros. Por ello, el Ayuntamiento se encuentra en negociaciones con la adjudicataria del contrato que se firmó el pasado año con el objetivo de resolverlo ya que no ha sido posible ejecutar las obras por circunstancias sobrevenidas, como es el hecho de que la estructura del edificio se encuentre más afectada de lo previsto por las humedades y filtraciones. La previsión es que se llegue a un acuerdo con la compañía devolviéndole el aval y el beneficio industrial que ha dejado de ingresar. Una vez se resuelva, el Consistorio licitará las obras del proyecto refundido que incluyen la reparación de los cimientos y las deficiencias detectadas en el mercado —en el que se incluiría la impermeabilización de la planta donde se encuentran los puestos— y el acondicionamiento del sótano como centro cívico —en el que está previsto habilitar aulas y despachos para asociaciones de vecinos y de autoayuda—. En el proyecto inicial también se contemplaba la mejora de la accesibilidad, con la instalación, entre otras medidas, de un ascensor en la zona del muelle de carga.