Procesión de Santa Marta que cierra las fiestas patronales de Alba de Tormes Archivo

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 27 de agosto?

En la última semana de agosto, pocos pueblos faltan por celebrar sus festejos patronales como El Encinar, Santibáñez de la Sierra o Villaflores. Otros como Alba de Tormes o Aldeadávila de la Ribera ultiman sus días de fiestas con orquestas como «Maledon» o «Tango»

Pablo Torres

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:54

Alba de Tormes pone punto y final este miércoles a sus fiestas tras una semana inolvidable llena de actividades para todos los públicos. Sin embargo, esto no significa el fin de las fiestas de verano ya que pueblos como Santibáñez de la Sierra o Villaflores comienzan con el pregón y chupinazo de arranque. Además, otros pueblos como Aldeadávila de la Ribera o Villavieja de Yeltes siguen con los festejos taurinos, tanto encierros como novilladas, como protagonistas principales de sus calles.

Alba de Tormes

12:30 h: Santa misa.

13:30 h: Salida de cabezudos con charanga «Bombazo».

14:00 h: Actuación musical de Teresa Blanco.

20:30 h: Procesión de regreso a clausura de la imagen de Santa Teresa de Jesús.

21:00 h: Orquesta «Madelon».

23:30 h: Toro de fuego sin buscapiés.

23:45 h: Continúa orquesta «Madelon».

01:30 h: Bomba final.

Aldeadávila de la Ribera

07:30 h: Pasacalles con charanga «Bongo Band».

08:00 h: Aparatado tradicional.

08:00 h: Chocolate para todos.

09:00 h: Encierro a caballo.

12:00 h: Encierro infantil con carretones.

18:30 h: Gran novillada sin picadores con 4 novillos.

00:00 h: Verbena con orquesta «Tango», luego, «DJ Teo».

Cantalapiedra

22:00 h: Paseo nocturno.

El Encinar

18:00 h: Color Party.

22:00 h: Elección de reina y rey, luego, bingo.

00:30 h: Macrodiscoteca con DJ Iker González.

Ledrada

22:00 h: Concurso de playback.

Paradinas

12:00 h: Actividades infantiles.

14:00 h: Comida para los niños en las piscinas.

18:30 h: Sesión de aquagym.

22:00 h: Cine «¿Quién es quién?.

Pereña de la Ribera

11:00 h: Torneo de pádel.

16:00 h: Parque acuático.

21:00 h: Cena popular.

23:00 h: Bingo.

00:00 h a 05:00 h: Discomóvil «Chemi DJ».

Santibáñez de la Sierra

19:00 h: Vísperas y danza tradicional.

20:00 h: Pasacotes en busca del cortejo real y pregoneros.

21:00 h: Coronación de la reina y las damas, y pregón de fiestas.

00:00 h: Orquesta «Dimensión».

Villaflores

10:00 h: Final de bolos antiguos.

19:30 h: Chupinazo y pregón de fiestas.

00:00 h: Verbena con orquesta «SMS».

Villavieja de Yeltes

13:00 h: Capea en la calle.

18:00 h: Vísperas solemnes en la ermita.

21:00 h: Novena.

00:00 h: Verbena con orquesta «Nueva Banda».

