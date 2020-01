Fiasco de la píldora para dejar de fumar

La ya exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, anunció a bombo y platillo una nueva medida para aquellos que buscasen dejar de fumar: financiar uno de los medicamentos más utilizados a partir del 1 de enero: el Champix (vareniclina), Sin embargo, dos semanas después los salmantinos que han acudido a las farmacias tras visitar al médico de Atención Primaria se han encontrado con que la única forma de acceder al medicamento es la misma que en 2019: pagando la caja con el tratamiento íntegro que permite seguir fumando la primera semana.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, Carlos García Pérez-Teijón, detalla que los envases recibidos por los laboratorios no incorporan el cupón precinto, el código necesario que deben llevar todos los medicamentos que son financiados por la Seguridad Social. “Los médicos lo pueden recetar pero nosotros no lo podemos dispensar rebajado”. El fármaco tiene un precio aproximado de 80 euros, en función del envase, que se reduciría en más de 20 euros respecto a si estuviera financiado. Es decir, el precio del medicamento sin financiar sigue siendo más barato que el gasto de un fumador por una cajetilla de tabaco diario (en torno a 141 euros al mes). La financiación está sujeta a la aportación del paciente, según su código (TSI). Por el momento, el Colegio de Farmacéuticos no tiene una fecha para que pueda entrar en vigor y están a la espera de los envíos desde los laboratorios.