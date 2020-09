La Federación de Enseñanza del sindicato USO (FEUSO) ha calificado de “insuficientes” las medidas planteadas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para garantizar un comienzo del curso seguro frente a la COVID-19. Asegura que la situación es “prácticamente igual” a la de hace seis meses ya que no se han contemplado una serie de planteamientos básicos. FEUSO considera que la dotación de personal no ha sido suficiente, por lo que no se podrá disminuir la ratio profesor-alumno en las aulas, hacer desdobles y garantizar el distanciamiento de los estudiantes.

El sindicato alerta que las sustituciones del personal que se encuentra de baja por incapacidad deben quedar cubiertas de inmediato para continuar con las clases. Asimismo, afirma que no se ha tenido en cuenta el aumento en la partida de otros gastos para contratación de Personal de Administración y Servicios (PAS) para poder llevar a cabo áreas de limpieza y desinfección con garantías.

FEUSO también reivindica que se contemplen las siguientes medidas:

-Que los profesionales más sensibles al riesgo de contagio tienen que tener un tratamiento diferenciado.

- Ayudas económicas especiales para suministrar a los centros las correspondientes medidas de higiene, desinfección, pruebas (PCR e inmunológicas), medidas de señalización, frente al coronavirus.

- Dotación económica y tecnológica a los trabajadores y al alumnado para el acceso a la educación online en caso de que sea necesario.

- Que los docentes no tienen competencias sanitarias, por lo que se requiere más implicación del sistema sanitario dentro de los centros.

El sindicato también alerta del problema de conciliación que se plantea entre los trabajadores a la hora de afrontar una posible cuarentena. FEUSO recuerda que actualmente no hay ningún permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos o ellos, tengan que guardar cuarentena por estar en contacto estrecho con un caso.

Lorenzo Lasa, Secretario de FEUSOCYL señala al respecto: “Tenemos un grave problema de salud pública y la administración debe dar respuestas rápidas y eficaces, facilitando las herramientas necesarias para reducir el riesgo de contagio, y que llegue a todos los centros y niveles, sin distinciones, ya que es una cuestión que afecta a todos por igual, por ello solicitamos una vuelta al colegio sin riesgos para el alumnado, profesorado y las familias con garantías para afrontar una educación de calidad”.