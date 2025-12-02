Festivos, epidemia de gripe y 'megahuelga' médica: el cóctel de la semana que ya da miedo en Urgencias

La sanidad salmantina —en realidad es la de todo el país— se enfrenta a la que puede ser una de las semanas más críticas desde ... los tiempos de la covid. El motivo es la 'macrohuelga' médica que se ha convocado para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. A priori son 'solo' cuatro días, pero la realidad es que la huelga está emparedada entre dos fines de semana y un festivo —el 8 de diciembre—, de manera que, si la mayoría de médicos ejercen su derecho a la huelga, los hospitales y centros de salud estarían funcionando con servicios mínimos durante nueve días: del 6 al 14 de diciembre, ambos inclusive.

Tradicionalmente, el puente de diciembre suele ser especialmente complicado porque esos tres días festivos coinciden con una época del año en la que las consultas médicas están a tope por las gripes, infecciones respiratorias y demás amenazas víricas. Esto provoca, primero, que las Urgencias se abarroten durante el puente, y que, luego, los centros de salud no den abasto en los días posteriores a la festividad.

En esta ocasión no van a ser tres días sin asistencia ordinaria, sino nueve. Y a la gripe no se la espera para Navidad: ya está aquí desde hace semanas.

Desde el servicio de Urgencias del Complejo Asistencial de Salamanca ya están temiendo la fecha: «Si sufrimos los lunes después de un fin de semana normal, ahora que vienen nueve días de servicios mínimos y la gente con la idea de que los centros de salud podrían estar cerrados… ¿Dónde van a acudir? Pues a donde saben que siempre va a haber gente», comentan. Los urgenciólogos apuntan que, aunque entienden los motivos del paro, ya advirtieron cuando se convocó la huelga: «A la gente que venga con cosas banales a Urgencias no les vamos a poder decir que vayan al médico de familia porque hasta dentro de 10 días no les van a recibir, así que tocará armarse de paciencia y valor».

En Salamanca, los servicios mínimos fijados para la huelga de médicos garantizan el funcionamiento completo de toda la actividad considerada crítica. En el Hospital Universitario se mantienen 138 médicos especialistas por la mañana, 53 más 23 en guardia localizada por la tarde y otros 53 más 23 en guardia localizada por la noche. En Urgencias Hospitalarias trabajan 10 facultativos en turno de mañana, 9 por la tarde y 6 por la noche. A ellos se suman 27 licenciados sanitarios de otras categorías en turno de mañana, además de un profesional en guardia localizada en la tarde y otro en la noche. Esta estructura permite sostener la UCI, la atención oncológica —tanto médica como radioterápica—, la diálisis, los tratamientos del Hospital de Día, las intervenciones quirúrgicas que no admiten demora y la labor de Farmacia Hospitalaria vinculada a pacientes con terapias críticas. También se garantiza la realización de pruebas urgentes, aquellas que requieren preparación previa y la atención de pacientes derivados desde otros centros.

En Atención Primaria, los centros urbanos conservan una dotación equivalente a la de un día festivo, con tres médicos por la mañana en Casto Prieto, Garrido Norte, Garrido Sur, La Alamedilla, Pizarrales-Vidal, San Juan, San Bernardo, Sancti-Spíritus Canalejas, Tejares, Universidad Centro y Capuchinos. El SUAP de Salamanca atenderá con cuatro médicos por la tarde y tres por la noche durante los días centrales de la huelga, y con tres por la tarde y dos por la noche en la jornada del viernes. En la provincia se mantiene un facultativo por turno en los consultorios rurales más pequeños y dotaciones reforzadas en las Zonas Básicas de Salud que habitualmente disponen de PAC, como Béjar, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte o Santa Marta de Tormes, donde la presencia mínima oscila entre uno y cuatro médicos en función del centro y del turno.