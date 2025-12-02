Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad en los pasillos de Urgencias del Hospital de Salamanca. ALMEIDA

Festivos, epidemia de gripe y 'megahuelga' médica: el cóctel de la semana que ya da miedo en Urgencias

Del 6 al 14 de diciembre enlazan el paro nacional de médicos, dos fines de semana y el puente de La Inmaculada

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:45

Comenta

La sanidad salmantina —en realidad es la de todo el país— se enfrenta a la que puede ser una de las semanas más críticas desde ... los tiempos de la covid. El motivo es la 'macrohuelga' médica que se ha convocado para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. A priori son 'solo' cuatro días, pero la realidad es que la huelga está emparedada entre dos fines de semana y un festivo —el 8 de diciembre—, de manera que, si la mayoría de médicos ejercen su derecho a la huelga, los hospitales y centros de salud estarían funcionando con servicios mínimos durante nueve días: del 6 al 14 de diciembre, ambos inclusive.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  3. 3 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  4. 4 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  5. 5 Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana
  6. 6 Tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas este martes
  7. 7 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
  8. 8 El pueblo de Castilla y León protagonista de la escapada de Colate y Fonsi Nieto: «Visita muy molona»
  9. 9 La obra que desespera a todo un barrio: «Es un auténtico peligro»
  10. 10 Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Festivos, epidemia de gripe y 'megahuelga' médica: el cóctel de la semana que ya da miedo en Urgencias

Festivos, epidemia de gripe y &#039;megahuelga&#039; médica: el cóctel de la semana que ya da miedo en Urgencias