Festivales, series, libros, Netflix, Spotify... pero nada de toros en el bono cultural para jóvenes

Sin embargo, de forma incomprensible el Gobierno coloca dentro de las exclusiones a la tauromaquia pese a la reivindicación realizada desde el sector . Hay que recordar que el mundo taurino forma parte del Ministerio de Cultura desde el año 2011. Con este dinero, no serán subvencionable ni la adquisición de productos de papelería, libros de texto curriculares, equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica, material artístico, instrumentos musicales, espectáculos deportivos o taurinos, moda ni gastronomía.

El Ministerio de Cultura informó que había 2.912 empresas que habían solicitado adherirse al programa para la adquisición del bono cultural, ya que no es posible hacerlo en otras que no lo hayan informado previamente. Hasta el momento, la web del Bono Cultural Joven no ha informado de cuáles son las empresas en las que los jóvenes podrán gastar este bono cultural.

En aquellos casos en los que el producto adquirido supere la cantidad del bono, podrá utilizarlo como fórmula de descuento: ‘el beneficiario podrá abonar la diferencia hasta el precio total por cualquier medio de pago admisible por la entidad adherida’.

Todos los productos adquiridos por el Bono Cultural Joven no podrán ser cambiados.