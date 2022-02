Fernando Sanz, defensor del derecho a la eutanasia: “La objeción es un conflicto de intereses con el derecho del paciente”

Trabajó en Galicia, Zamora, el centro de Capuchinos y ahora es miembro de la Asociación Derecho a una Muerte Digna.

–Son pocos los médicos que abiertamente se muestran implicados con el derecho a la eutanasia.

–La eutanasia no tiene mucho tejido social, en general. Siempre ha sido así. Dentro de unos años puede que se vea como algo más positivo para esos enfermos que lo necesitan, pero a día de hoy ya es positivo que exista esa opción. Morir no es una cosa que se le pueda desear a nadie, pero que tenga la opción de elegir, sí.

–¿Sabe que van a aumentar las objeciones de sanitarios?

–El problema que vemos con la objeción es que no está bien descrita en el ordenamiento jurídico ni tampoco regulada en normas. La objeción es un derecho innegable en toda Europa, pero que una persona objete a una tarea que le corresponde supone una exención de tarea. Del mismo modo que no se puede autorizar a un empleado a irse de vacaciones hasta que no se haya previsto la forma de cubrir su ausencia, o que nadie se va de vacaciones sin permiso escrito, aquí también tiene que haber una regulación para que alguien se responsabilice de esa exención de tarea.

–¿Cree que es más difícil de llevar la responsabilidad del médico que toma la decisión o la del enfermero que inyecta el fármaco?

–Lo primero es que la decisión solo la toma el paciente. El médico vigila que el proceso se realice dentro de lo que marca la ley, al igual que la comisión nombrada para eso. ¿Qué la Enfermería ejecuta? No me parece una palabra adecuada para esta circunstancia porque tiene sus connotaciones. Cuando hay que amputar una pierna porque es necesario nadie dice que un médico ha ejecutado la amputación. La Enfermería lo que hace es administrar una sustancia, pero no porque la enfermera lo haya decidido, sino porque se lo ha pedido un paciente.

–¿Su implicación con el derecho a una muerte digna responde a haber vivido algún caso cercano?

–He sido médico de Primaria durante muchos años y he encontrado casos que me han marcado. Y desde luego que he visto que hay cantidad de gente en nuestro entorno que muere y no muere bien. Hay casos que damos por perdidos, pero en esos momentos en los que no hay nada que podamos ofrecer como solución o alivio, lo menos que se puede hacer es inventar que lo que viva lo haga con dignidad.

–¿Conoce casos de objeción entre sus compañeros?

–Es que la experiencia que teníamos de la objeción antes de la existencia de esta norma se restringía solo al aborto. Visto desde fuera, sin ser ginecólogo, ha sido un escándalo y lo sigue siendo. La objeción es un conflicto entre el derecho del paciente que pide una prestación que necesita, y que tiene derecho a pedirla, y el derecho del profesional a no actuar contra su conciencia. ¿Cuál debe primar? Pues desde el punto de vista de la bioética predomina el derecho del paciente. La alternativa con el aborto era hacerse 200 kilómetros de un lado a otro en busca de una clínica escrita en un papel y en condiciones que no eran de recibo. Eso no es una alternativa.

–¿Y la alternativa a la eutanasia antes de 2021?

–¿Antes de que fuese regulada? No he participado en ningún caso ni lo conozco, pero de existir, sería otra cosa.