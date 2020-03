Fernando Rodríguez es experto en Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Avanza que la crisis económica del coronavirus será más grave que la de 2008 y que las medidas de apoyo del Gobierno, aunque a priori están bien, España no va a poder asumir su coste sin apoyo de las instituciones europeas.

–Dado el enorme peso del sector servicios en Salamanca, que acapara más de la mitad de los contratos y que están obligados a cerrar en su mayoría, ¿cuál puede ser el efecto del cierre sobre la economía provincial?

–El peso económico de los servicios es ya mayoritario en todas las provincias españolas, por lo que el impacto económico va a ser muy fuerte en toda España. En Salamanca el peso del turismo y la hostelería es relativamente alto, y obviamente serán sectores muy afectados, como también el comercio en general y buena parte de los servicios profesionales.

–¿En qué momento las emprendas salmantinas llegarían al punto de no retorno? ¿Se atrevería a poner una fecha?

–No es fácil predecir los puntos de no retorno, depende de la intensidad y duración de las medidas de confinamiento, pero también de cuánto puedan resistir los sectores económicos en una situación en la que no hay ingresos pero hay que hacer frente a pagos como alquileres, salarios, devolución de créditos, servicios públicos, impuestos o cuotas de la Seguridad Social. Es cierto que el nivel medio de endeudamiento de empresas y hogares es más bajo que durante la crisis, aunque sigue siendo alto y eso limita el margen de maniobra. Pero esto no es consuelo para los negocios que se han endeudado para empezar o para acometer un plan de crecimiento y, en todo caso, empeora sensiblemente las expectativas para los próximos años.