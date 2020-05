Fernando Gil (catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca): “Es probable que la vuelta a la normalidad sea una época caracterizada por la avaricia”

Fernando Gil, catedrático de Sociología, es uno de lo profesores que ha aprovechado el confinamiento para hacer un análisis de lo que ha vivido la sociedad española en estos casi dos meses de pandemia.

–¿La respuesta de la sociedad española está siendo acorde con el momento que se vive?

-En general sí. El número de personas que no se han comportado con arreglo a las circunstancias, por ejemplo, no respetando las normas de confinamiento, podría decirse que es moderado. No obstante, es cierto que hay países con un comportamiento cívico superior al nuestro. Esto no tiene que ver con el coronavirus solamente. El número de infracciones en las carreteras o de denuncias por molestar al vecino es superior al de países como los del norte de Europa. Los estudios sobre el altruismo entre conductores no son muy halagüeños. Aunque también nuestros vecinos portugueses nos superan en algunos aspectos.

–¿Los ciudadanos saldrán traumatizados de la crisis?

–No. Aunque habrá una minoría que lo somatizará con un aumento de niveles de ansiedad, depresión o agorafobia. Todo cambio radical en las costumbres durante un tiempo considerable implica un cierto grado de sufrimiento, porque somos animales de costumbres. El nivel de impacto depende de muchos factores, como el número de personas con el que se convive, el tipo y cantidad de espacio, etc... En general tenemos más resistencia de la que creemos. De hecho, uno de los problemas que tenemos o que teníamos es que no la poníamos a prueba.

-¿Debe haber buenos y malos en una crisis como la actual?

–Debemos esforzarnos por no ser maniqueos siempre, pero más en situaciones de crisis. Lo más fácil y tentador, cuando estamos asustados o perplejos es buscar culpables. Recordemos que en siglos pasados nuestros antepasados buscaron chivos expiatorios para explicar los males que les afectaban, entre ellos epidemias mortales. Es más fácil echarle la culpa al gobernante que a uno mismo por haber cargado el carro en el supermercado como si se acabara el mundo.

–¿La clase política está a la altura de las circunstancias actuales y de liderazgo que demanda una situación como esta?

–Desgraciadamente no lo está. Quien sepa algo de historia echará de menos la colaboración de todas las fuerzas políticas en épocas de crisis extraordinarias. Si hasta en la guerra hay treguas, ¿cómo es posible que no la haya entre el gobierno y la oposición en estas circunstancias?

–En un vídeo en las redes sociales, habla de que la transparencia en los datos por parte de los políticos no es suficiente. ¿Qué falta?

–Informar por informar no puede ser el objetivo en nuestras sociedades actuales, porque se provoca una saturación, la gente no asimila, y se cae en el peligro de dar importancia a lo que no lo tiene, y viceversa, no se le da a lo que lo tiene. De hecho ese es uno de los grandes retos que tiene planteada la educación formal en la era de internet.