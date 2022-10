Fernando Fernández de Trocóniz: “Estuve en política pura y simplemente por vocación de servicio”

De azul, aspecto relajado. Fernando Fernández de Trocóniz acaba de jubilarse como abogado del Estado y conoce bien lo que es terminar una etapa e ilusionarse con otra. Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en 1976 e hizo una pausa para dedicarse a la política: llegó a ser alcalde de Salamanca (1987-1991) y diputado nacional entre 1989 y 2002, dentro de las filas del Partido Popular. En los últimos 12 años su destino ha sido la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo.

—En el año 2002 comunicó que abandonaba la política porque no es una profesión, ¿piensa igual?

—He estado en política pura y simplemente por vocación de servicio. Cuando entendí que no podía aportar más, como me ocurrió con el Ayuntamiento de Salamanca y en el Congreso de los Diputados, lógicamente fui a mis orígenes. Es por lo que me he preocupado, además de formarme especialmente para ello y estar fundamentalmente preparado para defender al Estado al que he estado sirviendo en los últimos 12 años en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo. La tarea es apasionante porque estás en los asuntos más importantes tanto por su relevancia social como por sus cuantías económicas, cuanto por la profundidad del examen jurídico y la dificultad de resolución de muchos de los casos que se plantean.

—Como conocedor del ámbito político y jurídico, ¿coincide con la ministra Llop en que hasta en el metro y en el autobús se habla del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

—Yo creo que esta señora no se entera ni de lo que pasa en el Ministerio. Evidentemente en la calle creo que es algo absolutamente ajeno no ya a las conversaciones, sino a las preocupaciones de los ciudadanos.

—Cuando estaba en política destacaban compañeros y oposición su capacidad para mediar. ¿Qué solución habría puesto sobre la mesa ante este conflicto?

—El problema no es tan complejo. En España el problema serio es que el Consejo ha tenido hasta ahora una composición perversa. Es que los partidos políticos mayoritarios se ponen de acuerdo sobre el número de puestos a repartir entre ellos, y eso, evidentemente, no es serio. Hay que intentar buscar los mejores profesionales, las personas que son realmente independientes, y capaces para desempeñar adecuadamente la función que les encomienda la Constitución y las leyes. Es realmente irrisorio el sistema de provisión de vacantes del Poder Judicial.

—Recibió alabanzas de la oposición, de Jesús Caldera, de Felipe González... ¿Se sentía igual de apoyado por su partido?

—En absoluto. Por mi partido no me he sentido apoyado nunca.

—¿Y por el PSOE?

—Tampoco. Son momentos puntuales que no se puede decir ni muchísimo menos que te puedas sentir apoyado por un partido político y, además, es el de enfrente. Yo tengo magníficos amigos que militan y han sido militantes del Partido Socialista y también tengo magníficos amigos que militan o han sido militantes dentro del Partido Popular, pero una cosa son las relaciones personales y otra, la política. Yo al señor Caldera le aprecio también profundamente.

—¿Por los acuerdos a los que llegaron en la actividad política?

—Y no solamente es eso. Jesús Caldera es de las personas que más ha hecho por la provincia de Salamanca en los últimos decenios.

—¿Con qué etapa suya se queda, con la de alcalde?

—No. Mi etapa de alcalde fue un tiempo muy desagradable porque gobernar con una minoría no se lo deseo a nadie. Hay que hacer un ejercicio permanente, no solamente de concordia, sino de intentar llegar acuerdos, a veces sobre asuntos irrelevantes y tienes que echarle muchísimo tiempo a eso y no puedes dedicarte a otro tipo de acciones. Tenía permanentemente las cortapisas del Partido Socialista para que las ideas que se intentaban llevar a cabo no salieran porque en muchas cosas hacía falta el concurso del Gobierno de la nación, léase cuartel de Caballería y estación del ferrocarril.

—¿Y cómo cree que ahora es posible gobernar con tantos partidos?

—Gobernar en coalición tal y como se concibe en este país es “tú haces esto y el resto es para mí”, o al revés. Y tú puedes hacer lo que te dé la gana en tu negociado. Esto no me parece serio. El Gobierno de coalición tiene que hacerse en función de un programa conjunto y, a partir de él, realizar una acción de Gobierno conjunta, no que cada cual haga lo que quiera en su ministerio, en su consejería...

—¿Se volverá al bipartidismo?

—Está muy claro que Ciudadanos va a desaparecer, por las encuestas y por los sucesivas convocatorias electorales que está habiendo. Yo creo que, tal y como están las cosas, en Salamanca el Partido Socialista va a seguir estancado porque no propone ningún tipo de ideas positivas. Creo que Vox va a tener presencia en el Ayuntamiento en las próximas elecciones y destacada además. Y el PP va a seguir como está y tendrá que pactar con Vox, si quiere seguir gobernando. Lo que es lamentable es que ha habido personas relevantes, y que lo han hecho muy bien dentro de las participaciones en el Gobierno que ha tenido Ciudadanos, y es una lástima que se pierdan para la política.

—¿No cree que los incorporará el PP en sus listas?

—No sé qué pasará. Yo intentaría hacerlo, desde luego.

—Siempre ha tenido mucha actividad, ¿a qué se dedicará ahora?

—Ejerceré la abogacía y buscaré cómo aprovechar mi tiempo libre. Entre otras cosas me tengo que dedicar más al periódico (es consejero de Gruposa, empresa editora de LA GACETA).

—¿Cuál es el futuro de la prensa?

—Dediqué mucho tiempo al periódico al poco de volver a ser consejero, del año 1995 al 2000, y eran tiempos en los que el reto del periódico era la competencia. No olvidemos que en Salamanca había 3 periódicos escritos en papel y eran tiempos complicados en ese sentido. Pero es que el panorama de la prensa ha cambiado radicalmente, no se parece en nada. En una empresa de difusión de contenidos informativos, su valor añadido está en los contenidos que elabora y los tienen que hacer necesariamente personas y eso vale dinero. Y eso es una empresa periodística, que luego se ponga por escrito en papel, en digital, en radio, en televisión... da igual. Aparte que hoy día hay un fenómeno muy importante, que son las noticias que generan las instituciones a través de sus gabinetes. Claro, el vivir de lo que te dicen las instituciones en directo, malo, porque una información si no es crítica, no es una información adecuada. Y debe ser la empresa de difusión pilar esencial y fundamental de la vida democrática. Y tiene que haber legislación específica para evitar el robo de contenido, que está a la orden del día. No se puede utilizar la propiedad de uno ilegítimamente y sin su consentimiento. Es un problema de propiedad intelectual.

—Se acaba de jubilar, ¿ha merecido la pena?

—Nunca se puede decir que por algo concreto merezca la pena todo.

—Escribió Martínez-Simancas: “No miento; cuando Fernando se aburre despeja ecuaciones como usted o yo comemos pipas (...)”.

—Es una tontería, una exageración. Rafa era un gran amigo mío, un tipo estupendo.