Fernando Castaño sobre el inminente toque de queda: “Nos estamos quedando sin culpables”

Nuevamente ha sido crítico con las medidas adoptadas para frenar los contagios por COVID-19. Respecto al inminente toque de queda, el concejal de Turismo, Fernando Castaño, ha señalado que es increíble que “se ponga de rodillas a todo un estado de derecho para evitar unos botellones”. “Nos estamos quedando sin culpables”, ha espetado insistiendo en que primero se señaló a la hostelería, luego a los niños y ahora a los jóvenes. “Es un cierre que va dirigido a un sector y aquí nuestra máxima preocupación no puede ser seguir un camino de culpabilizar. Ese no es el camino. Al final lo que estamos consiguiendo es dividir a la sociedad en dos frentes: a los que estamos generando mucho miedo y a los que tenemos desafectados y descreídos”, ha añadido. “El camino es el de la responsabilidad en todos los aspectos y concienciación”, añadió ante de comentar que sus compañeros ediles de otros grupos no difieren tanto de sus opiniones pero las dicen en público. “El problema está en decirlo públicamente”, indicó tras analizar los datos de viajeros y pernoctaciones del pasado mes de septiembre que, pesa a su pronunciada caída, no son tan malos como los del conjunto de España. Aún así, reclamó un plan económico para hacer frente a la nueva realidad y salvar “a la gallina de los huevos de oro” que es el turismo