Los datos de turismo de julio “son muy malos”. Lo ha asegurado este martes el concejal de Turismo de Salamanca, Fernando Castaño, quien ha insistido en que lo peor no es la caída de los viajeros extranjeros, sino la de los españoles. “Los ciudadanos en España han pasado del umbral de la responsabilidad y están muy cercanos al miedo. Y eso no es bueno, es alarmante o preocupante. Tenemos una población muy sensibilizada con el problema sanitario pero no necesariamente con el economía”, ha señalado en rueda de prensa insistiendo en la grave crisis económica que está generando la pandemia y pidiendo medidas efectivas para combatirla. “Sistema de salud y economía son vasos comunicantes. Si las empresas quiebran, quebrará el sistema y se quebrará el sistema sanitario”, recalcó señalando que España es el país en el que se han tomado medidas más severas para combatir al coronavirus y sin embargo es donde más contagios se están dando.

Castaño, que asistió a la manifestación de los hosteleros del pasado sábado, salió en defensa del ocio nocturno. “¿Por qué el virus contamina más a partir de la 1:00?”, se preguntó poniendo en duda la medida del cierre de estos establecimientos, al mismo tiempo que denunciaba que van a proliferar las fiestas en pisos donde no se puede controlar que se respetan las medidas de prevención.