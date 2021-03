El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, se ha referido este jueves a la situación de su sector como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas por la Junta de Castilla y León para tratar de contener la expansión del Covid. Castaño, tras presentar una campaña impulsada por los comerciantes y hosteleros de la calle Wences Moreno y aledaños, ha reconocido a LA GACETA que “el turismo evita contagios”.

“La mejor noticia es que parece que hay luz al final del túnel y cuando salgamos de la pandemia vamos a ser muy críticos con el año que llevamos. Hemos repetido errores ola tras ola y como novedad hemos introducido en cada ola un erro nuevo”, ha reconocido el edil del Ayuntamiento de Salamanca, quien esperaba que desde la Junta hubiera habido alguna planificación para los días festivos de la Semana Santa. “Se habla mucho de informes de expertos y nadie ha mostrado ni un solo documento. La Navidad fomentó muchos contagios en reuniones familiares. Y si ahora, si no podemos salir, se repetirán focos de contagio. Pero qué pasa si me voy a otra ciudad, hago turismo y no socializo y se evita el riesgo o la tentación de quedar en casa con amigos o ir a ver a familiares. El turismo evita contagios, pero se le ha puesto en el foco del huracán y se pierde la perspectiva”, afirma.

Castaño ha reconocido que los empresarios atraviesan por un panorama “desolador”, pero ante esta situación, han decidido “no bajar los brazos”, por lo que surgen iniciativas como las de los empresarios y hosteleros de Wences Moreno y calles aledañas, que tendrán su propia Semana Santa, con escaparates con prendas de diferentes cofradías, así como representaciones musicales alegóricas a la Pasión.