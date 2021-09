Fernando Castaño (concejal de Turismo): “Actualizarse e innovar es una cuestión de supervivencia para fomentar el turismo”

Salamanca afronta el futuro con optimismo en el capítulo turístico. Tras un mes de agosto con excelentes datos de visitas y pernoctaciones, igualando las cifras de turistas nacionales, ahora espera recuperar al viajero extranjero. Hoy se celebra el Día Internacional del Turismo y el concejal Fernando Castaño se muestra expectante e ilusionado con recuperar los magníficos datos de prepandemia. –¿Qué balance hace de la situación con la que Salamanca encara la vuelta a la normalidad tras la caída progresiva de las restricciones? –Es increíble las ganas que le han puesto las familias y autónomos que viven del turismo. Y tiene mucho mérito. Porque en el último año se les han cerrado sus negocios y se les ha culpabilizado y perseguido sin razón. Desgraciadamente muchos se han quedado en el camino pero los que han sobrevivido siguen tirando del carro con todas sus fuerzas. –¿Dice usted que perseguido? –Mantener el turismo y la hostelería con medidas hubiera salvado vidas nos hubiera librado de muchos contagios. Los hosteleros fueron los primeros que aceptaron su cierre y se volcaron ofreciendo ayuda. Pero también fueron los primeros que indicaron que sus negocios eran espacios seguros porque conocían lo que pasaba en su casa. Pero prefirieron no creerles y obviar las evidencias. –¿De qué forma Salamanca va a intentar consolidarse como referente del turismo de interior? –Salamanca es referente de turismo interior, siendo el principal motor turístico de Castilla León, una Comunidad líder en turismo de interior porque no nos dormimos en los laureles. El nivel de competividad y exigencia de una ciudad de turismo de interior es altísimo, muy por encima del turismo de sol y playa que con organizar las sombrillas y limpiar los espacios tienen mucho hecho. Actualizarse e innovar es una cuestión de supervivencia. –¿Es complicado reinventarse cuando la competencia cada vez es más grande? –Y si aciertas con algo te dura la iniciativa un suspiro porque te la copian. Pero no se puede competir con Salamanca. Son 27 siglos de historia en los que siempre ha pasado algo de repercusión mundial. No hay que tener complejos para defender nuestro patrimonio espiritual. En nuestras plazas y calles ha pasado de todo, hasta pandemias, desde la primera gramática española, la primera declaración de los derechos del ser humano, el descubrimiento de la fuerza de la gravedad antes de Newton o la primera mujer catedrática del mundo. Y esto no ha parado en 27 siglos, ni va a parar ahora.

“Cada euro que hemos invertido desde el Ayuntamiento en la promoción 2x1 supera en más de ocho veces el impacto económico que revierte en la ciudad”

–¿Qué porcentaje del éxito de visitas ha tenido la promoción 2x1? –Es el mejor sistema de bonos diseñado hasta la fecha porque cumple con tres reglas: fácil, simple y sencillo. Si hemos acertado ha sido porque ha sido diseñado con los mejores expertos: las agencias de viajes. Tuvimos claro que las agencias de viaje tenían que reinventarse y pasar de ser emisores de turistas a ser receptores. Y los hoteles lo han entendido muy bien porque le están dando su justo uso. Actualmente para los establecimientos más activos representa entre el 20% y el 25 % de las ventas, y para el resto en torno al 10%. –¿Es una quimera pensar en prorrogar esta promoción más allá de mayo del próximo año? –No lo es. Según nuestros cálculos cada euro invertido en el 2x1 supera en más de 8 veces el impacto económico en la ciudad. –¿Cuál será la clave para fomentar el turismo en Salamanca el próximo año? –No me preocupa tanto el 2022 e incluso el 2023. Con la apertura del turismo extranjero y con las medidas expansivas de todos los bancos centrales del mundo que han inyectado esteroides a la economía se va a producir un calentón global y una falsa sensación de euforia. Lo que me quita el sueño es a partir de finales de 2023 o 2024. El Gobierno de España ha diseñado una subida brutal de impuestos justo en el peor momento. Nosotros por si acaso trabajamos con este escenario tratando de ganar mercado para cuando lleguen las vacas flacas. –Este lunes se celebra el Día Mundial del Turismo. ¿Sigue siendo el castellano la principal baza para captar visitantes extranjeros? –Por supuesto. Somos primera potencia mundial en enseñanza del español. Salamanca es la cuna del español, aquí Nebrija publicó la primera gramática. Salamanca es al español lo que Oxford al inglés. Estamos trabajando conjuntamente con las escuelas de español y con la Universidad en un plan de reactivación cuando las circunstancias lo permitan. –¿Qué peso tiene la gastronomía en el impulso para ganar turistas? –Es tan fundamental que puedes tener la ciudad más increíble del mundo pero si se come mal no vuelves. Y puedes ir al pueblo más carente de gracia que si se come bien repites las veces que haga falta. Salamanca está en el mejor momento gastronómico de su historia, tanto en calidad como variedad. Nunca se ha comido tan bien como ahora.

“Portugal no es un patito feo, sino toda una potencia turística emergente, y de la que nos podemos aprovechar aún más y establecer sinergias para ganar viajeros”