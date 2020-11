La Confederación Empresarios de Salamanca (CES), ha solicitado una reunión con la concejala de Familia, Igualdad de Oportunidades y Oficina de Bienestar, Ana Suárez, para conocer las ayudas sociales a las que pueden optar los emprendedores que sufren una situación agónica por los cierres y restricciones de movilidad provocados por la pandemia, la mayoría de ellos pymes y autónomos.

Según su presidente, José Vicente Martín Galeano, los más afectados son el colectivo de feriantes, que desde que comenzó en marzo el estado de alarma no han vuelto a trabajar. “Tienen aparatos de hasta 600.000 euros por los que les llegan letras mensuales de 6.000. La ayuda de la Junta de hasta 1.600 euros supone solo una migaja”.

Los cierres intermitentes de la hostelería, que afronta posiblemente otros 15 días sin actividad, les colocan entre el colectivo que ya no solo demanda ayudas para sostener sus negocios, sino para cubrir sus necesidades más básicas. “Ahora llega el pago de los impuestos y el único que ha hecho algo ha sido el Ayuntamiento de Salamanca que ha aplazado IBI sin interés, pero el resto las administraciones cobran”, denuncia Martín Galeano. A esta circunstancia se une que tienen que asumir parte del coste de los ERTE y de las cuotas de autónomos.

“Hemos solicitado un encuentro con Ana Suárez para conocer los recursos sociales que tienen a su disposición, porque algunos ya no tienen qué comer. A determinadas personas les da vergüenza ir al Banco de Alimentos, pero lo necesitan”.

Incluye en este grupo a los trabajadores de orquestas, que no han vuelto a trabajar, mientras que el comercio está en la cuerda floja después de que en las últimas semanas las facturaciones hayan bajado entre un 40% y un 50%. En cuanto al previsible cierre de hostelería, gimnasios y centros comerciales otras dos semanas, el presidente de CES señala que va a suponer la ruina para muchos. “Después ya no van a abrir porque no pueden. Se han endeudado con el dueño del local, con los impuestos, los ICO... Al final todo eso es una soga”, concluye Martín Galeano.