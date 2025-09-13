Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Feria de Día... y de restos

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 06:00

Por la calle Compañía, los restos de comida y bebida parecen haber organizado su propia feria paralela. Vasos olvidados, servilletas voladoras y montoncitos de tapas forman un pequeño carnaval improvisado. Y es que, cada día, la Feria de Día termina, pero la fiesta de los restos… sigue a todo trapo.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Feria de Día... y de restos

Feria de Día... y de restos