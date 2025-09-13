FOTODENUNCIA
Feria de Día... y de restos
Salamanca
Sábado, 13 de septiembre 2025, 06:00
Por la calle Compañía, los restos de comida y bebida parecen haber organizado su propia feria paralela. Vasos olvidados, servilletas voladoras y montoncitos de tapas forman un pequeño carnaval improvisado. Y es que, cada día, la Feria de Día termina, pero la fiesta de los restos… sigue a todo trapo.
