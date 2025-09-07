La Feria de Día llena de ambiente festivo las calles de Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Desde el pasado 4 de septiembre, Salamanca vive uno de los momentos más esperados de sus Ferias y Fiestas: la tradicional Feria de Día, que este año cuenta con la participación de 28 casetas repartidas por distintos puntos de la ciudad. Como novedad, destaca la recuperación de la zona de La Alamedilla, que se suma a otros enclaves ya consolidados como la Plaza de los Bandos, la calle Rector Lucena, la Plaza del Mercado y la Rúa Mayor.

Las casetas, gestionadas por hosteleros locales, ofrecen durante estas jornadas un espacio de convivencia y disfrute gastronómico que atrae tanto a salmantinos como a visitantes. La feria se complementa con actuaciones musicales en directo de 45 minutos, una programación que busca reforzar el carácter festivo de las calles y aportar un toque cultural y de entretenimiento.

Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería.

Destaca además el día de INSOLAMIIS el próximo 10 de septiembre a las 12:30 h. en la zona de la Alamedilla, donde los chicos y chicas de la Asociación INSOLAMIS podrán sorprenderse con los juegos de un mago.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, subraya la importancia del respaldo institucional para mantener esta iniciativa: «Queremos que todos los salmantinos, y los turistas nacionales e internacionales que cada vez nos visitan más, puedan disfrutar de la Feria de Día y degustar nuestros pinchos. Que disfruten de nuestra ciudad, de nuestras calles y de nuestra grandísima hostelería. Os esperamos con los brazos abiertos. Salamanca es un lugar con encanto donde los sueños se cumplen».

Moro también señala que el evento se desarrolla en un horario compatible con el descanso vecinal y que los precios se mantienen estables: pincho y bebida a 3,5 euros, una fórmula que asegura la accesibilidad y el atractivo de la propuesta. Asimismo, anima a los visitantes a realizar «rutas diarias» para conocer la calidad y variedad de los pinchos que ofrecen las distintas casetas.

La experiencia de años anteriores respalda el éxito de esta iniciativa, que ya forma parte de la identidad festiva de Salamanca. «Es una de las actividades más importantes que tenemos. Ya nadie se imagina las Ferias en Salamanca sin nuestra Feria de Día», concluye Moro.

Consolidada como una cita imprescindible, la Feria de Día vuelve a convertir la gastronomía y la convivencia en los grandes protagonistas de las celebraciones de septiembre.