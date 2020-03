Félix, un médico salmantino con 73 años que vuelve para luchar contra el COVID-19

A sus 73 años, el alergólogo Félix Lorente no lo ha dudado y se ha ofrecido para colaborar con el Hospital de Salamanca en lo que pueda.

–¿Por qué se ofrece como voluntario para ayudar en el Hospital?

–Si podemos ayudar en una situación tan seria como esta, tenemos que hacerlo. Yo no sé si me van a llamar porque tengo casi 74 años y soy diabético, un factor de riesgo, pero dentro de la sanidad y dentro de lo que hace falta para solucionar este problema hay muchísimos sitios en los que podemos colaborar sin poder en riesgo nuestra vida.

–¿No le da miedo puesto que forma parte del colectivo de riesgo?

–No, miedo no, es un riesgo más, además yo creo que al final nos iremos infectando todos, más pronto o más tarde, pero pienso que podemos colaborar en muchas cuestiones sin necesidad de estar en primera línea, tan expuestos. Yo, por ejemplo una de las cosas que estoy haciendo con mis pacientes de la consulta privada, pero que no me importa extenderla a cualquiera de Salamanca o de fuera, es atender consultas por correo electrónico. Ahora que llega la primavera hay muchos pacientes que tienen dudas de si sus síntomas son de alergia o de coronavirus, pues yo puedo resolver sus dudas por correo electrónico. No me importa ponerme a disposición de todos, no tengo inconveniente en que me llame o me escriba quien quiera.