Félix López, catedrático Psicología de la Sexualidad: “Es un error que la ‘LeyTrans’ excluya a la familia”

Félix López, catedrático jubilado del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca, fue el primer catedrático de Psicología de la Sexualidad en España. Pese a su jubilación sigue ayudando a las personas transexuales, por eso no entiende que la nueva “Ley Trans” haya eliminado de un plumazo a los profesionales de la salud mental.

¿Cómo valora la ‘Ley Trans’?

—Estoy muy en desacuerdo con algunos aspectos esenciales de la ley. Lo primero con el concepto de autodeterminación, porque eso significa que alguien decide ser transexual, como si fuera una opción, pero eso es algo falso psicológicamente hablando porque ser transexual es que alguien que tiene un cuerpo de hombre está convencido de que es una mujer, o al contrario. Hablar de autodeterminación es decir que ellos lo han decidido, y no es así, no lo han decidido, sino que se sienten mal, incómodos, en disarmonía con su cuerpo. Es un error conceptual grave.

¿Qué más aspectos son erróneos?

—El otro aspecto que es un error muy grave, y que también tiene en el tema del aborto, es que se prescinden de las familias cuando debería hacerse lo contrario. Yo he visto a muchas familias que se disgustan, pero cuando hablas con los padres lo entienden. Mi experiencia con personas transexuales y otro tipo de problemas es que las familias están para ayudar y en esta ley la toman con las familias como si fueran enemigos de los hijos, pero es al contrario, son incondicionales. Si se trabaja bien, la mayoría de las familias pasan a ser colaboradoras.

Los psicólogos han denunciado que no se ha contado con ellos.

—Sí, el tercer problema es que quieren prescindir de los profesionales como si fueran enemigos. Lo que tendría que hacer el Estado es formar a una serie de personas en estos temas. Yo me formé en Montreal (Canadá). Los profesionales son aliados, la ayuda que necesitan, pero desconfían de ellos y dejan que cada uno decida y no debería ser así, la persona transexual tiene la convicción de que su cuerpo tiene una disarmonía, así que tiene que buscar ayuda y los profesionales la vamos a dar. Así llevó yo haciéndolo muchos años gratuitamente.

Una cuestión muy polémica es el tema de la edad, ¿está un joven de 16 años preparado para decidir?

—Es una cuestión muy problemática. En 1981 presenté una investigación en Jerusalén sobre este tema que está siendo muy discutido por los que saben de eso, como los endocrinos. El tema es si, con consentimiento de los padres y ayuda de los profesionales, vale la pena comenzar a medicarles antes de la pubertad cuando están sufriendo mucho. En este caso son otros profesionales que son los que deben opinar.

¿Cuál es la clave?

—Lo importante es que haya un buen diagnóstico, que la persona transexual se acepte a sí misma y luego le acepten la familia, los amigos, la sociedad y el trabajo y después el que se quiera operar, que lo haga, y el que no, que no lo haga, pero que en todo ese proceso no deje de lado a la familia porque es la institución que mejor funciona en el mundo, y especialmente en países familiares como España. Las madres hacen milagros cuando les explicas la situación porque quieren que la persona que han traído a la vida sea feliz.

Es fundamental prestarles ayuda.

—Sí, hay que ayudar a estar personas, no es un capricho, y en la ‘Ley Trans’ ofrecen ayudas con las que estoy de acuerdo, pero no comparto el concepto de autodeterminación y la exclusión tanto de la familia como de los profesionales.