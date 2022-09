Feli Cañada, modista de trajes charros: “En pandemia vestía muñecas de charras”

Feli Cañada es la esencia del traje charro en Salamanca . Su casa y la sede de la Asociación del Traje Charro no deja de recibir llamadas a lo largo de toda la mañana. La Ofrenda Floral es su día más ajetreado. “Me he levantado a las 7 de la mañana y no creo que termine hasta que empiece la procesión”, explica esta salmantina de 86 años que ha vestido a generaciones enteras de charras en todas sus modalidades.

“La primera vez que me vestí de charra tenía 11 años para una boda. Y desde entonces me apasiona”, confiesa. Se prueba un traje armuñés del siglo XIX. “Es de 1800 y tiene un valor incalculable. Si me dan 12.000 euros por él, no lo vendo”, reconoce. Irene se pone nerviosa mientras lo describe.

Uno de los secretos del alto precio se encuentra en que son los únicos vestidos que se bordan con aguja de pelo, así con la pedrería que va insertada en los detalles del manteo, la pieza más importante y vistosa del traje. En este aparecen las cresterías imitando los remates de los monumentos. Cada detalle es oro puro.