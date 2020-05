Federico Martín (CSIF): ‘Se ha ninguneado a los trabajadores, todavía no se han hecho pruebas a todos nuestros sanitarios’

Desafortunadamente estaremos los terceros por la cola de Castilla y León -después de Soria y Segovia- y nuestra comunidad está también en el furgón de cola de España. Puede que el hecho de tener tanto turismo y tantos universitarios de fuera, es decir, mucha población flotante, haya afectado negativamente. Parece que en camas UCI libres no estamos mal, pero la posición en general no es buena. Pero es normal. A Salamanca se le han destinado proporcionalmente menos test para conocer los contagios que a otras provincias de la comunidad como Valladolid, y también menos mascarillas. No nos vale lo que dijo la consejera Verónica Casado. Que la distribución de test y mascarillas no ha sido equitativa es un hecho incuestionable y Salamanca se ha visto discriminada. Precisamente nosotros, por estar más afectados necesitamos más recursos.

No puede ser que todavía no se hayan hecho pruebas a todos los sanitarios de Salamanca, muchos de los cuales han trabajado con síntomas y con escasas medidas de protección. A día de hoy siguen faltando materiales. Es cierto que hubo imprevisión y si a eso le añadimos la gestión política que se está haciendo de la crisis, nos encontramos en la tormenta perfecta. Somos el país con más sanitarios contagiados proporcionalmente y algunos de ellos han perdido la vida trabajando. Este sobreesfuerzo físico al que se han visto sometidos lo vamos a pagar todos en el futuro.

Cambiando de sector, ¿cómo están viviendo los profesionales de la Educación esta crisis?

Si se ha gestionado mal la Sanidad, en Educación la situación es penosa. A día de hoy, después de más de mes y medio de estado de alarma no tenemos ningún tipo de seguridad sobre cómo va a acabar el curso. La Administración no ha sido capaz de reaccionar. Y aquí lo han hecho mal tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León, que no han sido capaces de diseñar un final de curso aceptable. Nosotros queremos que sea el Ministerio de Educación el que asuma la responsabilidad de coordinar y, si es necesario, poner normas para que todas las comunidades autónomas actúen por igual en esta materia. En el tema de la EBAU por supuesto -ya lo pedíamos antes de esta crisis-, pero ahora en todo lo demás. Al fin y al cabo es la que tiene competencias en titulación. Que se dejen de populismos, por favor.

Pero, ¿cómo se va a evaluar a los alumnos?

Los profesionales de Castilla y León tienen las armas suficientes para poder evaluar a sus alumnos. Es cierto que ha habido y sigue habiendo ciertas irregularidades y distintos ritmos de aprendizaje en función de las zonas y el grado de conocimientos digitales por parte de profesores, familias y alumnos, pero el profesorado tiene conocimientos suficientes de sus alumnos para poderlos evaluar y ver si promociona o no. No podemos dudar de la capacidad de evaluación del profesorado, el cual está haciendo un esfuerzo sobrehumano y está trabajando con una enorme responsabilidad para sacar adelante esta crisis, utilizando medios propios porque la Administración no se los ha proporcionado. El Gobierno no ha respetado a los profesionales, los ha ninguneado y ahora nos encontramos así. Espero que sirva para que aprendan y diseñen ya el próximo curso, el cual va a ser muy diferente, con grandes posibilidades de que haya clases telemáticas. Por lo tanto, que vayan pensando en poder ofrecer al profesorado las herramientas y recursos necesarios para que no ocurra lo que ha pasado en estos meses.

¿Cuándo volverán a la normalidad las Administraciones Públicas?

Todos hemos hecho un esfuerzo para que esto funcione y pase pronto. Nadie preveía que pudiéramos estar confinados en casa dos meses y medio. Es cierto que no hubo previsión y que se abrió demasiado la mano en el teletrabajo. Espero que en 15 días vayamos recuperando bastante la normalidad en el sentido de apertura de todos los servicios públicos. Pero, bueno, esta experiencia debe servirnos para prepararnos para una nueva realidad en la que la atención al público será mucho más estructurada, con cita previa y con turnos que flexibilizará el trabajo del funcionario y hará funcionar mejor la Administración.

Y ahora vendrán los recortes. ¿Temen congelaciones salariales o pérdidas de pagas extra?

Esas medidas son las fáciles, claro. Y si se pretenden llevar a cabo, tendrán enfrente a CSIF. Hay muchas otras fórmulas para conseguir ahorrar dinero. Por ejemplo, quizás muchos empleados públicos prefieran tener una flexibilización en horas de trabajo y lo aceptarían voluntariamente. O donde también hay un filón para reducir costes es en la cantidad de cargos de tipo “digital”, es decir, a dedo, que no forman parte de la Administración y que han entrado de la mano de los políticos y se han enquistado en sus puestos.

¿Cómo está el resto de sectores?

En Justicia están muy preocupados por el plan de desescalada. Correos, cuyos trabajadores han sido unos de los grandes sufridores de esta crisis porque tampoco se les ha protegido lo suficiente, también están empezando a trabajar con normalidad, aunque se sienten desprotegidos en su trabajo. Y en las empresas privadas, un área en la que cada vez tenemos más afiliados, hay mucho descontrol porque están aprovechando la coyuntura para deshacerse de personal. Por eso, es fundamental que la Inspección de Trabajo se incremente y se agilice el tema de los ERTEs. En estos días, nuestra asesoría jurídica no da abasto por la situación de precariedad laboral que están viviendo muchos trabajadores. La situación que va a quedar después de esta crisis va a ser muy compleja.