FCC Medio Ambiente: referente local e internacional en sostenibilidad e innovación Orienta sus actividades hacia la reducción del impacto ambiental; en Salamanca trabaja desde 1975 en la recogida de residuos y limpieza viaria, y desarrolla una labor clave en la provincia

La sostenibilidad es uno de los ejes principales de FCC Medio Ambiente, que orienta sus actividades hacia la reducción del impacto ambiental. Con más de 120 años de experiencia, la compañía se ha consolidado como referente internacional en gestión de residuos y energías limpias. En Salamanca trabaja desde 1975 en la recogida de residuos y limpieza viaria, y hoy desarrolla una labor clave en todo el territorio provincial.

Medio siglo al servicio de Salamanca

La actividad de FCC Medio Ambiente en Salamanca incluye la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello, seis estaciones de transferencia y la Planta de Selección de Envases Ligeros. También se encarga de la recogida y limpieza en Santa Marta de Tormes y de la recogida selectiva en toda la provincia.

Esta red de servicios ha permitido implantar un modelo que facilita la vida de los ciudadanos y protege el entorno natural, siempre con un objetivo claro: transformar los residuos en recursos y reducir su impacto en el medio ambiente.

Energía limpia desde los residuos

Además de garantizar la gestión diaria, FCC Medio Ambiente apuesta por las energías renovables. A finales de 2025, sus instalaciones contarán con 300 kW de potencia fotovoltaica instalada en el CTR de Gomecello y en la Planta de Envases de Salamanca.

El propio centro de Gomecello ya produce más de 2 GWh de energía eléctrica al año gracias a la conversión del biogás generado en la planta de biometanización y en el vertedero. Este ejemplo muestra cómo los residuos, tratados adecuadamente, pueden convertirse en energía limpia que impulsa la autosuficiencia de las instalaciones.

Innovación para un futuro sostenible

La apuesta por la investigación es otra de las señas de identidad de FCC Medio Ambiente. En Salamanca, el departamento de I+D+i trabaja en tecnologías pioneras que permiten dar un paso más en la economía circular. Entre ellas destaca la licuefacción hidrotermal, un proceso que transforma residuos orgánicos húmedos en materia prima para biorrefinerías y biocombustibles avanzados.

Lo innovador es que aprovecha materiales hasta ahora inservibles, como fragmentos de madera, fracciones líquidas y sólidas del digestor anaerobio. De esta manera se reduce el volumen de residuos destinados a vertedero y se abren nuevas aplicaciones energéticas e industriales.

Otra línea de investigación es la digestión anaerobia, un proceso en el que microorganismos transforman la materia orgánica en biogás rico en metano. En Salamanca se estudia su aplicación a lixiviados, los líquidos que se generan en los procesos de compostaje y separación de residuos.

El biogás alimenta un motor de cogeneración que produce electricidad para el autoconsumo de la planta, creando un circuito cerrado y autosostenible. En caso de excedentes, la energía incluso puede destinarse a la venta. Además de aumentar la eficiencia, esta tecnología permite explorar nuevas formas de tratar los lixiviados, reduciendo costes de depuración y mejorando la gestión de los residuos

Economía circular y compromiso con Salamanca

Ambos proyectos reflejan la apuesta firme por una economía circular en la que los residuos dejan de ser un problema para convertirse en recursos con una segunda vida. Este modelo sustituye al esquema lineal de usar y desechar y lo transforma en un ciclo donde los materiales se aprovechan, se recuperan y vuelven a integrarse en la cadena de valor. Salamanca se convierte así en un escenario de referencia, donde la innovación tecnológica convive con la gestión diaria y donde el futuro se construye desde el presente con soluciones sostenibles.

Con medio siglo de servicio en la provincia, FCC Medio Ambiente reafirma su compromiso con Salamanca, demostrando que la gestión eficiente de los residuos puede ir de la mano de la innovación y del respeto al entorno.

El futuro pasa por seguir transformando los residuos en oportunidades y avanzar hacia una sociedad más limpia, eficiente y sostenible para todos y esa idea es la que tiene clara FCC Medio Ambiente.