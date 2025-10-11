FCC Medio Ambiente impulsa en Salamanca el uso del contenedor marrón como apuesta por un futuro sostenible

La recogida diferenciada evita que los residuos acaben en vertederos, donde generan gases contaminantes, y en su lugar permite transformarlos en compost de calidad.

FCC Medio Ambiente lleva 50 años prestando servicios medioambientales y gestión integral de residuos en Salamanca. Durante todo este tiempo, ha conseguido afianzar su posición como líder del sector en la provincia, de la mano de políticas sostenibles. Mediante la ejecución de acciones concretas, se reduce el impacto ambiental de las actividades llevadas a cabo y se mejora la calidad de vida en las comunidades de Salamanca.

Reciclar

Desde hace casi tres décadas, en España es posible reciclar residuos separándolos en los distintos contenedores: amarillo, azul, verde y gris. La diferencia cromática ha sido clave para que la ciudadanía interiorizara la importancia de separar y reciclar, mejorando así los índices de reciclaje en el país.

En Salamanca, el proceso comenzó con el contenedor de vidrio y se amplió en 2007 con los de envases y papel. Ahora, el reto es aún mayor: la Unión Europea ha establecido que, para 2035, el 65% de los residuos municipales deberán reciclarse, y que todos los Estados miembros garanticen la recogida separada de los biorresiduos (fracción orgánica). Para alcanzar estos objetivos, necesitamos dar un paso más: usar el contenedor marrón.

Pero no se trata solo de cumplir con Europa; se trata de mejorar nuestro entorno inmediato con gestos sencillos, cotidianos y al alcance de todos. Restos de comida, poda, jardinería o materiales biodegradables dejan de ser basura para convertirse en recursos valiosos si se depositan en el contenedor adecuado.

La recogida diferenciada evita que estos residuos acaben en vertederos, donde generan gases contaminantes, y permite transformarlos en compost de calidad para nuestros suelos y parques, o en biogás que contribuye a una energía más limpia y sostenible.

Más allá de los beneficios técnicos, este hábito cotidiano impulsa un cambio cultural: nos enseña a ver la basura como una oportunidad. Cada gesto cuenta: depositar una cáscara de plátano en el contenedor marrón en lugar del gris es, en apariencia, algo mínimo; pero multiplicado por miles de ciudadanos se convierte en un impacto colectivo y real.

En Salamanca, desde 2022 se han instalado casi 500 contenedores marrones y, solo en 2024, se recogieron más de 1.000 toneladas de orgánico. La gestión se realiza en la moderna nave del CTR de Gomecello, equipada con la última tecnología para garantizar un tratamiento seguro y eficiente.

FCC Medio Ambiente realiza en Salamanca el servicio de recogida y limpieza con una plantilla de más de 400 trabajadores.

Los beneficios de este esfuerzo compartido son enormes: mejora la calidad ambiental, reduciendo la contaminación del aire, del agua y del suelo; enriquece la tierra: el compost natural mejora la fertilidad y reduce el uso de fertilizantes químicos; genera energía limpia mediante digestión anaeróbica, transformando los residuos en biogás renovable; favorece el reciclaje de otras fracciones, ya que al evitar contaminaciones cruzadas se incrementa la calidad del reciclaje en general; e impulsa la economía local: la recogida y el tratamiento del orgánico generan nuevos empleos verdes.

Por todo ello, la educación ambiental se convierte en el pilar fundamental de este cambio. Es imprescindible que sea transversal, desde los más pequeños hasta los mayores, para que la separación de residuos se convierta en una costumbre natural en cada hogar, en cada comercio y en cada servicio.

En definitiva, usar el contenedor marrón no es solo un gesto: es una inversión en el futuro de nuestra ciudad, de nuestros hijos y de nuestro planeta.