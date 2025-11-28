FCC Medio Ambiente celebra su 50 aniversario en la ciudad Íñigo Sanz, consejero delegado de FCC enviro, destacó el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, la innovación y la inclusión social

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:34 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

El Casino de Salamanca fue el escenario elegido para celebrar la pasada noche el 50 aniversario de FCC Medio Ambiente en la ciudad, un acto que reunió a cerca de 180 personas entre representantes institucionales, responsables de la empresa y trabajadores. La ceremonia, organizada conjuntamente con el Ayuntamiento de Salamanca, estuvo conducida por la periodista Elena Salamanca y combinó intervenciones institucionales, reconocimientos y la proyección del vídeo conmemorativo «50 años en Salamanca».

Tras la recepción a las autoridades y al resto de invitados, Elena Salamanca dio inicio al acto que quiso poner en valor medio siglo de trabajo conjunto entre FCC Medio Ambiente y la ciudad de Salamanca. La primera intervención fue la de Íñigo Sanz, consejero delegado de FCC enviro, empresa matriz de FCC Medio Ambiente, quien abrió su discurso agradeciendo la presencia de las autoridades.

Sanz realizó un recorrido por los 50 años de presencia de FCC Medio Ambiente en Salamanca, desde aquel primer contrato de recogida de residuos y limpieza viaria que comenzó en 1975. Desde entonces , señaló, la colaboración entre Ayuntamiento y empresa ha sido «ininterrumpida», renovándose con cada concurso público gracias a la confianza depositada por la ciudad. El actual contrato, adjudicado en abril de 2023 por un periodo de 12 años, incorpora «servicios inteligentes con presencia 24 horas», orientados a la innovación, la sostenibilidad y la adaptación a la Salamanca del futuro. Este modelo de gestión ha sido recientemente reconocido con una Escoba de Platino otorgada por la asociación ATEGRUS.

El consejero delegado destacó la magnitud del servicio, con una plantilla cercana a las 450 personas y un parque de unos 250 vehículos y equipos, la mayoría con etiqueta ambiental ECO o Cero Emisiones, que permiten recoger anualmente 60.000 toneladas de residuos y mantener limpios casi 350 kilómetros de calles. «Nos sentimos orgullosos de contribuir a mantener limpia y bella una ciudad cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad», subrayó.

La apuesta por la innovación constituye, según Sanz, uno de los pilares del actual contrato, que se gestiona a través de la plataforma digital VISION, desarrollada por FCC Medio Ambiente para integrar comunicación entre Ayuntamiento, empresa y ciudadanía. También mencionó la modernización integral de la planta de envases que da servicio a toda la provincia, equipada con tecnologías de automatización y clasificación de última generación y dedicada a maximizar la recuperación de materiales y reducir rechazos.

Ampliar Íñigo Sanz, consejero delegado de FCC enviro.

La presencia de FCC Medio Ambiente se extiende a toda la provincia, donde presta servicios esenciales como la recogida selectiva, la limpieza de redes de alcantarillado, la gestión de residuos en el complejo ambiental de Gomecello, así como la recogida y limpieza en Santa Marta.

En su intervención, el consejero delegado quiso hablar también de la dimensión social de la empresa. «Nuestras personas constituyen nuestro mejor activo», afirmó, y destacó la importancia del bienestar y la seguridad laboral. En este sentido, felicitó a los trabajadores de la planta de envases por haber alcanzado el hito de 1.000 días sin accidentes. También subrayó el compromiso con la inclusión real y efectiva de personas en riesgo de exclusión o con capacidades diferentes a través de entidades como FCC Equal o Proyecto Hombre.

Tras el discurso inaugural, se proyectó el vídeo conmemorativo, y posteriormente tomaron la palabra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La periodista Elena Salamanca presentó a continuación a la escritora y conferenciante Irene Villa, encargada de ofrecer la charla motivacional «Saber que se puede». Acto seguido, Alfredo Sanchidrián Ridaura recibió un reconocimiento por parte de Javier Rivas Gavela, director de Zona Centro y Norte, y del presidente de la Junta de Castilla y León. Tras el cierre institucional, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el propio Casino.

Ampliar De izquierda a derecha, Javier Rivas Gavela, director de Zona Centro y Norte de FCC; el alcalde, Carlos García Carbayo; el presidente de la Junta; Alfonso Fernández Mañueco; Íñigo Sáinz, consejero delegado de FCC enviro; Rosa María Esteban Ayuso, secretaría segunda de las Cortes de Castilla y León y Eloy Ruiz Marcos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca

Ampliar Claudio Mogilner, Javier Tamames, Emilio Checa, Jorge Moro, Benjamín Crespo, Juan Manuel Corchado, Antonio Rollán, Alberto Pérez, Irene Villa, María Jesús González, Elena Salamanca y Julio López Revuelta.

Ampliar «FCC lleva 50 años prestando con eficiencia un servicio público esencial» Salamanca— El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tampoco quiso perderse el acto celebrado en el Casino de Salamanca con motivo del 50 aniversario de FCC Medio Ambiente en Salamanca. Mañueco recordó que esta efeméride coincide además con los 125 años de trayectoria del grupo matriz, FCC, lo que supone una «doble enhorabuena» para la compañía y una ocasión para reconocer su labor a lo largo de décadas. Durante su intervención, el presidente puso en valor el trabajo que FCC Medio Ambiente ha desarrollado en Salamanca en los últimos cincuenta años, prestando «con eficiencia» un servicio público esencial como es la limpieza urbana. Recordó que, como salmantino y especialmente durante su etapa como alcalde, siempre sintió orgullo cuando los visitantes destacaban la limpieza de la ciudad. Agradeció por ello el esfuerzo de la empresa y de sus trabajadores tanto en Salamanca como en otros puntos de Castilla y León. Mañueco destacó también la aportación de FCC al desarrollo, la creación de empleo y la mejora del bienestar social, señalando que su actividad ha contribuido a hacer las ciudades y pueblos de la Comunidad «más habitables y mejor gestionados». En este sentido, la situó como un ejemplo de colaboración público-privada, caracterizada , dijo, por la innovación, la modernidad, la tecnología y la sostenibilidad puestas al servicio de las personas. El presidente remarcó además el compromiso de la compañía con la seguridad y la salud laboral, así como con la integración de las personas con capacidades diferentes. Recordó que FCC forma parte desde hace años de la Red de Empresas de Castilla y León comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, un objetivo que, insistió, comparte plenamente el Gobierno autonómico. Mañueco animó a seguir avanzando «de la mano de empresas como FCC» y concluyó dando paso a la intervención de Irene Villa, a quien agradeció su ejemplo de superación y optimismo.

Carlos García Carbayo: “Salamanca es Patrimonio limpio”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó durante la celebración del 50 aniversario de FCC Medio Ambiente en la ciudad el compromiso de la empresa por mantener una ciudad limpia a lo largo de medio siglo. Recordó cómo el lema que durante décadas ha identificado a la capital “Salamanca, culta y limpia” ha evolucionado hasta el actual “Patrimonio limpio”, reflejo de una responsabilidad compartida para preservar un legado único como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Capital Cultural Europea, cuna de la Gramática Española y de los Derechos Humanos Universales.

García Carbayo subrayó que la limpieza urbana es una de las señas de identidad que más le enorgullecen como alcalde y salmantino, un aspecto especialmente valorado por los cientos de miles de visitantes que recibe Salamanca cada año. Las opiniones positivas sobre el cuidado de calles y plazas “qué limpia está la ciudad, da gusto pasear”, aseguró, son motivo de satisfacción para los salmantinos, que también pueden presumir de vivir en una de las ciudades con menor contaminación de Europa, “gracias a ese mimo con que FCC cuida nuestro entorno”.

El alcalde recordó que “no es una tarea fácil” en una ciudad tan dinámica, con actividad constante en sus calles. Puso como ejemplo la rápida respuesta de FCC tras eventos como el encendido navideño, la Nochevieja Universitaria o las celebraciones del Lunes de Aguas. En todos esos momentos, destacó el “compromiso, responsabilidad y dedicación de FCC Medio Ambiente en Salamanca y el trabajo que desarrollan las 450 personas que integran la plantilla en Salamanca.

Más allá del reconocimiento, García Carbayo aprovechó el acto para exponer el modelo de ciudad en el que se trabaja desde hace una década, basado en la innovación tecnológica y el desarrollo logístico. Bajo la marca Salamanca Tech, administraciones, universidades y empresas han creado un ecosistema que genera empleo cualificado y atrae inversión. A ello se suma el impulso del Puerto Seco y el futuro Distrito Tecnológico junto a la estación de ferrocarril.

Ampliar La empresa rindió un sentido homenaje a Alfredo Sanchidrián Ridaura por su trayectoria.

Ampliar Javier Irigoyen, Ángel Redondo, Arturo Cordovilla, Antonio Bravo y José María González.

Irene Villa conmueve con su ponencia En el marco del 50 aniversario de FCC Medio Ambiente en Salamanca, la periodista, escritora y referente internacional en resiliencia, Irene Villa, ofreció una ponencia profundamente humana y transformadora. Su intervención giró en torno a una idea central: la vida combina amor y dolor, pero el sufrimiento es siempre opcional. Según explicó, “solo duele lo que no aceptamos”, subrayando que la aceptación es la vía para convertir las adversidades en crecimiento personal. Villa defendió que todas las personas tienen un lugar legítimo en el mundo, independientemente de su circunstancia, discapacidad o condición vital. “Nada disminuye nuestra dignidad; al contrario, suma a nuestra historia y a la huella que venimos a dejar”, afirmó ante los asistentes, en sintonía con los valores de inclusión y responsabilidad social corporativa que han marcado la trayectoria de FCC. Su intervención se cerró con un mensaje cargado de intención: la diversidad es la esencia de la vida y el respeto debería ser nuestra primera lección al llegar al mundo.

Ampliar José Luis, Jorge, Paula, Gema, Frauque, Miriam, Luis. Eva, Vanessa, Chelo, Pepi, Tomás, de la oficina de Recogida de Limpieza de Salamanca.

Ampliar Belén Castillo, Eva Egido, Malén Sánchez de Vivar, Ana Iparraguirre, Guadalupe Bobadilla y Ester Sebastián.

Ampliar El Casino de Salamanca acogió la celebración del 50 aniversario de FCC Medio Ambiente.