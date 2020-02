Familia sigue sobrecargado y urge la petición de crear un segundo juzgado

Los números no engañan. En 2019, y por sexto año consecutivo, el juzgado de Familia de Salamanca superó el volumen de asuntos que el propio Ministerio de Justicia considera como carga excesiva. Una razón más para que la ciudad y provincia cuente con un segundo órgano judicial de esta materia, tal y como prometió el anterior equipo ministerial. Por eso el juez decano de Salamanca ha vuelto a insistir en su informe anual en la necesidad del órgano, a la espera que de que el nuevo ministro y sus asesores confirmen su implantación a finales de año.

El acuerdo que fija las cargas de trabajo recomendadas, acordado en 2018 por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, fija que en el caso de que se supere el volumen de asuntos en un 30% durante cinco años consecutivos, el Ejecutivo deberá tomar en consideración la necesidad de crear nuevos juzgados. En Familia se cumple con creces este requisito. La carga aconsejada es de 1.323 casos al año, por lo que el volumen excesivo, aplicando ese 30% extra, son 1.720. Esta cifra de asuntos es superada con creces por el Juzgado de Primera Instancia número 8, que tiene las competencias exclusivas de Familia. En los últimos seis años ingresó más de 2.000 casos en cada uno. En 2019, por ejemplo, fueron 2.196.

El juez decano, a la vista de los números, ha vuelto a exigir la creación de un nuevo órgano de Primera Instancia, el número 10, para que también se haga cargo de la materia de Familia. Una petición que lleva realizando desde hace años y que el Ministerio de Justicia todavía no ha cumplido. En marzo de 2019 estuvo cerca de conseguirlo. Entonces el Gobierno aprobó otorgar una sexta plaza de magistrado a la Audiencia Provincial de Salamanca, otra de las peticiones históricas de la Justicia salmantina, y se comprometió a poner en marcha un segundo juzgado de Familia en diciembre de 2020.

Esa promesa ha perdido fuerza después de que Pedro Sánchez cambiara al titular del Ministerio. Dolores Delgado dejó el puesto y en su lugar ha nombrado a Juan Carlos Campo, que ha renovado al completo todos los altos cargos que estaban con su antecesora, lo que ha dejado en el aire la creación del nuevo órgano de Familia. Además, el pacto no obliga al Ministerio a crearlo, solo especifica que, cuando se supere durante cinco años consecutivos la carga excesiva, el Gobierno debe tomar en consideración la necesidad de crear un nuevo juzgado. La decisión última dependerá de la disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo. En caso de que descartara crear el segundo órgano de Familia, sí podría valorar aplicar otras medidas de refuerzo.

Otros que superan la carga. Hay otros tres juzgados de Salamanca que han superado durante cinco años la carga de trabajo considerada excesiva. Uno de ellos es el de Primera Instancia número 3, aunque en principio los jueces de Salamanca no consideran necesario otro juzgado, ya que en el último año el número de asuntos que ha recibido ha disminuido considerablemente. También están por encima de lo aconsejable los dos juzgados de Penal, pero en este caso más por el gran número de ejecuciones que deben hacer cumplir —multas por ejemplo—, ya que en sentencias se mueven en cifras normales. El juez decano señala que no es necesario un nuevo órgano, aunque no vendría mal un refuerzo de personal.