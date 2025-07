Falta un árbol y sobra maleza

La Gaceta Domingo, 27 de julio 2025, 08:02 Comenta Compartir

En ese hueco de la calle Huertas falta un árbol como bien se puede apreciar en esa imagen y a la vez sobra no poca maleza que ha brotado no solo en ese lugar sin o también en el que aparece al fondo. No está de más que los responsables de ese cometido se den una vuelta por allí para hacer una limpieza.